Condenaron al jugador chileno de tenis de mesa que violó a una deportista argentina

Juan Lamadrid Barraza cuando fue detenido

Juan Lamadrid Barraza, el jugador chileno de tenis de mesa denunciado por violación por una deportista argentina, fue condenado a seis años de prisión luego de que la Justicia lo encontrara culpable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal con costas.

La resolución se dio a conocer en las últimas horas como consecuencia de la acusación realizada por Cielo Rotryng Álvarez, quien denunció haber sido víctima del joven cuando tenía 14 años, en el marco de un evento realizado en 2017 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

El sospechoso fue capturado por Interpol en septiembre 2022 -cuando la joven se animó a contar lo sucedido- tras un pedido del Juzgado Nacional en lo Nacional y Correccional N° 40, que había solicitado su detención y que fuera extraditado. A fines de ese año, la Policía Federal lo trajo al país para que respondiera ante las autoridades judiciales.

El acusado arribó en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires

Ahora, Barraza finalmente recibió la sentencia a seis años en prisión más asesorías legales por el hecho cometido. Su pena concluirá el 20 de septiembre de 2028. Asimismo, el juez Gustavo Alterini ordenó la extracción de muestras biológicas de ADN del acusado para incorporar su perfil genético a la base de datos del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Tras ser notificada de la novedad, la denunciante habló con TN y dijo: “Tengo muchas sensaciones, pero por fin se terminó. Siento que valió la pena luchar, que no todo está perdido”.

Al momento de la denuncia, el deportista acusado estaba en Chile, por lo que se dio inicio a un intercambio de información con la oficina de Interpol de la ciudad de Santiago, cuyo personal logró la detención el 21 de septiembre de 2022.

La jugadora de tenis de mesa argentina Cielo Rotryng Álvarez

Una vez que fue detenido, se iniciaron los trámites administrativos y judiciales, a través de los canales oficiales y por la vía diplomática, para concretar la extradición y el traslado.

Finalmente, acompañado de una comisión de la PFA, el sospechoso dejó a fines de 2022 el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo depositó en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se concretó la detención de Lamadrid Barraza.

El caso

La trama detrás del arresto del deportista chileno se conoció en agosto de 2022, cuando Cielo Rotryng habló por primera vez sobre el tema. “En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal”, expresó la deportista argentina en diálogo con TN.

La denuncia Cielo Rotryng, jugadora de tenis de mesa

Según la denuncia de Cielo, el ataque ocurrió el 14 de diciembre de 2017 en el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, un evento que reunió a menores y adultos en el CENARD. Sobre el tema, Cielo no dio detalles, pero afirmó: “Fue algo premeditado, porque no creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otro cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo: ‘No, vamos por otro camino…’”.

Además, aclaró que desde el CENARD “se mostraron siempre a disposición, lo mismo por parte de las autoridades como las de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM)”. “Ellos mostraron preocupación por los hechos”, completó.

Cielo Rotryng denunció por abuso a su colega chileno

Cielo por entonces destacó que se sentía “muy acompañada por otras jugadoras en el ambiente”. Y dio un dato llamativo: “Lastimosamente, a nadie le sorprendió y eso es lo que más ruido hace. Por el mecanismo de accionar que esta persona tiene, mucha gente da fe y personas que han salido a hablar las atravesaron. Recibí mucho apoyo y declaraciones que para la causa son importantes”.

Desde Chile afirmaban que, tras la denuncia, el deportista ya no acudía a los lugares habituales ni a su centro de entrenamiento. Lo detuvieron apenas 28 días después de que el caso se hiciera público en los medios: el 21 de septiembre de 2022.