Femicidio en Chaco: su ex la mató frente a sus hijos e hirió al novio actual

Romina Pacheco era profesora de danza folklórica

Un femicidio conmocionó a la localidad de Castelli, en la provincia de Chaco, durante la madrugada de este miércoles. La víctima fue Romina Pacheco, una conocida profesora de danza folklórica, quien estaba en su casa del barrio 25 Viviendas junto a sus dos hijos (de 3 y 12 años) y su novio cuando su ex pareja la habría asesinado con un cuchillo.

La Policía tomó conocimiento del violento episodio a las 5.45. De inmediato, los efectivos arribaron al lugar y hallaron a la mujer tendida en el piso del patio frontal de la vivienda, sin signos vitales.

En el interior, estaba su novio, un hombre de 35 años que presentaba múltiples heridas, según informaron fuentes policiales. Y allí mismo, en la escena del crimen, también estaban presentes los dos menores.

Minutos después llegó la ambulancia y el médico constató la muerte de Romina Pacheco. Además, trasladaron a su pareja al Hospital Bicentenario, situado sobre la avenida Güemes de la ciudad, que está ubicada a más de 250 kilómetros de Resistencia, la capital de Chaco. Allí fue ingresado al quirófano, de acuerdo a la información aportada por fuentes del caso.

En tanto, los menores quedaron bajo resguardo y contención en la División Violencia Familiar y Género. De acuerdo a las investigaciones, la hipótesis principal apunta a su ex novio M.R.C (35) y padre de sus dos hijos. Había sido denunciado en 2022 por la víctima y tenía prohibido acercarse. Este miércoles, se habría fugado después de cometer el crimen.

El sospechoso fue detenido en su domicilio

Sin embargo, los agentes se dirigieron hacia su domicilio y, ni bien arribaron al lugar, advirtieron que una persona huía por el patio trasero a través de un pasillo: tenía un cuchillo en sus manos y ropa con manchas de sangre. Es más, presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo y otra en una de sus manos. Fue en ese momento que el personal del Departamento 911 logró su aprehensión y fue trasladado a la Comisaría 2ª de la localidad.

En el caso interviene la UFI Penal Nº 1, que está a cargo de la fiscal Raquel Maldonado. Tras las instrucciones, personal de la fuerza secuestró las prendas de vestir y el cuchillo que llevaba el presunto agresor, de unos 40 centímetros y que parecía tener manchas similares a la sangre, según la información policial.

El hecho ocurrió en el barrio 25 Viviendas, en Castelli

De acuerdo al informe, la víctima ya había denunciado a su ex pareja el 19 de septiembre de 2022, registrada en la División Violencia Familiar y Género de Castelli. En esta ocasión y tras la resolución de la jueza de Familia N°2, Liliana Mabel Senger, recaía una medida cautelar sobre el sospechoso de Prohibición de Acercamiento y Cese de Hostigamiento hacia su ex pareja.

La noticia causó profundo dolor en la comunidad y allegados a la víctima. Ante la situación, una mujer identificada como Estela Gladys Almiron Guzmán, publicó un sentido mensaje en las redes sociales. “Este era el mundo donde Romina era feliz, donde huía de su depredador. Hoy con el dolor en el alma, te decimos adiós, querida profe, bailarina. Siempre sonriente. Con esa personalidad y esa forma de ser. Sin dudas, tus alumnos jamás van olvidarte y quienes te conocían sabían cuánto la peleaban para salir adelante. No puedo entender por qué así de esta manera. Solo le pido a Dios resignación para tu familia y que ilumine a tus hijitos”, escribió.

Y cerró: “Romina un día se cansó de vivir presa de una persona que no entendía que no es no. Pero ella no pudo escapar al sistema de justicia, con denuncias, con medidas y todo, su ex terminó con todo y eligió el peor final. Por vos Romi, por tus niños, por tu mami y por todo lo que vos amabas. Donde estés, dale fuerza para vivir sin vos. Es tan injusto con todo lo que la peleaste, negrita, con esas ganas de ser cada día mejor. Me quedo pensando por qué”.

Romina tenía dos hijos de 3 y 12 años junto a su ex

Tras el femicidio, el Frente de Organizaciones en Lucha también realizó una publicación en su cuenta de Facebook. “Romina era nuestra compañera, la que estaba al pie de todas las batallas. Mamá de dos hijxs que no volverán a verla y no podrán contar con su apoyo en la vida”, inició el mensaje.

“Hoy Romina es una más por la que saldremos a gritar exigiendo justicia, organizando el dolor, exigiendo ni una menos en todo el país. Así como hemos aprendido en tantos años de lucha, así como habría hecho Romina, estaremos al pie de lucha para que su femicidio no quede impune. Exigimos a la Fiscalía de Investigaciones y específicamente a Raquel Maldonado, quien ordenó distintos tipos de peritajes y tareas de rigor por parte del Gabinete Científico, justicia y condena ejemplar para su femicida Centurión”, señaló el comunicado.