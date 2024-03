Un jubilado fue asesinado a golpes en frente de su mujer durante un intento de robo

Las nietas y el hijo de la víctima relataron en diálogo con la prensa como fue el hecho

“Disculpe señora, nos dieron mal el dato”. Esas fueron las últimas palabras de los tres delincuentes que en la madrugada de este viernes ingresaron a robar a una vivienda ubicada en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. Las dijeron antes de retirarse del domicilio que revolvieron durante media hora en busca de una gran suma de dinero que no existía. Todo mientras torturaban y le pegaban al dueño el hogar: un jubilado de 81 años que fue asesinado a golpes por los ladrones en frente de su mujer.

El violento episodio comenzó a las 3 am, aproximadamente, cuando un hombre utilizó un criquet para forzar la ventana de la casa, correr las rejas y entrar. Una vez dentro, este se dirigió a la habitación donde se encontraba Lila, la mujer de la víctima, a quien despertó y, bajo amenaza, la obligó a abrirle la puerta sus otros dos cómplices que aguardaban afuera.

Una vez que el grupo completo se encontraba en el interior de la vivienda, los sospechosos procedieron a buscar a Daniel, el esposo de la señora, a quien en cuestión de segundos ataron de pies y menos mientras lo obligaban con piñas y torturas a decirle donde tenían escondida su plata. No se referían simplemente a sus ahorros, sino a una cantidad importante de billetes que alguien les había informado que poseían.

Según el relato de las nietas de la víctima, que dialogaron con la prensa horas después del hecho, los delincuentes le pegaron al hombre durante varios minutos. Era una persona mayor y sufría de problemas cardíacos y respiratorios, por lo que ante los primeros golpes en la cabeza y en el estómago, este quedó sin reacción.

Un jubilado fue asesinado a golpes e Luis Guillón

Ante la desesperante situación, su esposa procedió a darles todo lo que había en el hogar, donde tenían la jubilación completa que habían cobrado apenas unos días atrás. También le dio lo que tenía de mayor valor: fueron 50 mil pesos y sus dos alianzas en total.

Después de cerca de media hora, los ladrones desistieron y admitieron su error. Fue entonces que confesaron haber tenido mal el dato de la casa donde se encontraba la plata que estaban buscando. Apenas se fueron, Lila llamó a la ambulancia y a su hijo, a quien le informó acerca de lo sucedido. Sin embargo, cuando llegaron los médicos al lugar, la víctima ya se encontraba sin signos vitales.

En diálogo con TN, las nietas Teresita y Rosario dieron detalles de lo que sucedió: “Lo primero que hicieron fue ponerle una piña y después dos en la panza. A mi abuelo ahí ya le costaba respirar, le pusieron una almohada en la cara. Eran tres personas, dos muchachos y uno más grande. Estuvieron al rededor de media hora. Mi abuela llamó a mi papá a las 3:42″, señalaron.

Acerca de cómo se encuentra la señora, que presenció todo el hecho, las jóvenes compartieron: “Mi abuela está en shock, repite siempre que vio a mi abuelo como le pegaban, como lo torturaban, que les decía ‘por favor, desátenlo’ porque lo ataron de pies y de manos. Mi abuelo no se podía defender. Y no se hubiera podido defender tampoco si no lo hubieran estado atado porque era un señor grande con problemas de respiración. Ya después de las piñas en la panza no podía reaccionar”.

Y añadieron sobre el desenlace del robo: “Cuando les dijeron que les habían pasado mal el dato mi abuela le dijo ‘te robaste 50 mil pesos y dejaste a mi marido muerto’. El ladrón le contestó ‘no vieja, tu marido está vivo, llamá a la ambulancia’. Pero mi abuelo ya no respondía”.

La familia confirmó que en el lugar trabaja la fiscalía junto a la DDI de Esteban Echeverría, que están haciendo un seguimiento de los delincuentes tanto por cámaras privadas como municipales y, según afirmaron, ya habría tendrían un sentido de dirección para donde se fueron los asesinos.