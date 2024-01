Peluquero y empleado administrativo: quién es el joven que alquiló un kayak en Claromecó y desapareció

Federico Manuel Saihueque Cuevas es buscado intensamente desde hace casi 48 horas por su familia y por una gran número de efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía de Claromecó. El motivo: desapareció el domingo pasado tras haber ingresado al mar en un kayak que había alquilado en un balneario de esa localidad del partido de Tres Arroyos. Su paradero todavía es un misterio y ya hay un juez Federal que tiene a su cargo la investigación.

Su ausencia comenzó a notarse después de que la familia del joven, de 25 años, se percató de que habían pasado varias horas desde que Federico -con domicilio en la ciudad de Tres Arroyos- fuera a pasar el domingo a las playas del balneario. De inmediato decidieron radicar una denuncia en una sede policial, lo que llevó a los efectivos de la comuna de Tres Arroyos a iniciar el operativo.

Infobae dialogó con Sandra Saihueque, prima de Federico, quien brindó algunos detalles del joven y pidió colaboración para quien pueda aportar algún dato para dar con él. Según dijo, su primo viajó el domingo para pasar el día en compañía de una amiga, a quien no conocen. Es que de acuerdo con lo que comentó la mujer, el joven es una persona que no suele contar aspectos de su vida privada. De hecho, les costó ubicar a la joven que lo acompañó para saber más datos de lo que pasó.

“Fue con una amiga, pero él es tan reservado que tuvimos que buscarla entre familia y amigos. No sabíamos quién era”, contó Sandra, quien además dijo que su primo partió desde Puerto Mosquito, ubicado a la vera del río Tres Arroyos. Fue allí donde alquiló el kayak.

Saihueque no es alguien completamente ajeno a la actividad con este tipo de embarcaciones. Al menos así lo dijo Sandra. Si bien no es profesional, tiene alguna experiencia en la materia. “Mi primo estaba iniciando la práctica no aficionado”, relató la familiar, quien además contó que Federico es empleado administrativo en una empresa de mensajería por las mañanas y a la tarde es peluquero. “Iba al gimnasio y es muy buena persona”, añadió.

La causa está en manos del juez Federal de Necochea, Bernardo Bible, quien calificó el expediente como búsqueda de persona. En diálogo con TN, el magistrado dijo que las autoridades, en un determinado momento, le “advirtieron que no continuara” con su trayecto. “Esto porque sería una persona inexperta que desplegó esta acción naútica sin conocer la zona, los vientos y las mareas. Ocurrió en un horario donde hay vientos muy cambiantes y esto determinó que no tuviera posibilidad de volver a la costa”, dijo el juez.

Federico Saihueque Cueva desapareció el domingo tras ingresar al mar en un Kayak (Foto: Facebook)

Desde el municipio indicaron que la Policía confirmó que Federico habría sido divisado el domingo en línea recta a la bajada de Dunamar pasadas las 19 horas y que “al ser invitado a volver a la costa manifestó encontrarse bien”. Agregaron que “hasta el momento no hay novedades sobre su paradero”.

En ese sentido, el juez Bible dijo: “Estaba lejos de la costa y las patrullas no vieron a una persona en peligro perdiendo el control. Nunca se supo que era un inexperto. Debió haber permanecido en zona del arroyo. Probablemente fue arrastrado. Eso se está tratando de determinar. Intervenimos como Justicia Federal porque es un medio náutico en el mar”.

Respecto a esta declaración, la prima aseguró que el guardavida y la Prefectura no lo obligaron a retirarse y sólo le dijeron que se fuera a la orilla. “No culpo a nadie, pero bueno eso en teoría pasó. Ayer a la tarde pudieron dar con la amiga y ya declaró. No sabemos qué dijo. Lo único que pido es que aparezca sano y salvo, nada más”, sostuvo. En este momento, la familia de Francisco está en Claromecó.

El magistrado finalmente dijo que todavía tienen esperanza y destacó el gran operativo de las autoridades para dar con el joven peluquero de 25 años.” Es un medio que tiene poca reserva de navegabilidad, pero que probablemente por el color podamos ubicarlo”, finalizó.