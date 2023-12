La coartada del empresario detenido por intentar matar a su novia en Flores

Yerbal al 2600, la cuadra donde sucedió el hecho

L.F, el hombre detenido este sábado tras arrastrar con su camioneta Ford Ranger a su pareja, hoy internada en grave estado, enfrentará hoy su audiencia de prisión preventiva tras pasar el fin de semana en una celda de la Policía de la Ciudad, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

La calificación que se sostiene en su contra, con un expediente a cargo del fiscal Ezequiel Gradella de la Unidad Oeste de Flagrancia del MPF porteño, es la de tentativa de homicidio. La calificación le corresponde al fuero de instrucción. Sin embargo, el fiscal Gradella sostendrá que esta es la calificación que le corresponde al caso, ya que presumen que se trataría de algo más que un episodio de lesiones graves. El juzgado del expediente será el que determine una eventual incompetencia.

L.F -su nombre completo se mantiene en reserva para no afectar la investigación en su contra- es un empresario de 27 años, que a fines de la década pasada integró varias sociedades junto a otro hombre de su familia, en negocios dedicados a la tecnología y al petróleo, de acuerdo a sus registros comerciales y el Boletín Oficial.

Por lo pronto, no registraría antecedentes por violencia de género. Su nombre no aparece como imputado previo en el sistema del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Tampoco cuenta con causas en su contra en el fuero de instrucción y su nombre no figura en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia penal de los últimos diez años. El 17 de diciembre de 2020, paradójicamente, denunció que su camioneta resultó incendiada.

El hecho ocurrido el sábado fue reportado por un llamado al 911. Así, personal de la Comisaría 7C llegó a la calle Yerbal al 2600, para encontrar a T., la pareja del hombre, gravemente herida en la vereda.

Allí, se encontraron también con L.F, que aseguró que poco antes había mantenido una discusión con su pareja. Habían festejado el cumpleaños de la mujer esa misma noche. Según L.F, la víctima había dejado su cartera en la Ford Ranger.

Así, curiosamente, según declaró L.F, la joven se colgó del vehículo y fue arrastrada varios metros. Su explicación ahora deberá convencer al juzgado del caso y al fiscal Gradella. El test de alcoholemia que se le administró dio positivo, con una marca de 0,32.

Así fue el intento de femicidio en Flores

La cámara de seguridad que complica al acusado

Tras el arresto del acusado, de la toma de testimonios de los allegados a la víctima y de los testigos del hecho, se dio con una cámara de seguridad que completó el cuadro. La filmación del hecho ilustra esta nota.

En las imágenes se ve a la camioneta estacionada. La víctima baja y, cuando quiere volver a subir, no llega a abrir la puerta. Incluso, lo intenta varias veces, pero el conductor arranca a toda velocidad y la arrastra por varios metros.

La joven era trasladada al Hospital Piñero, donde le diagnosticaron una hemorragia intracraneana y un pulmón perforado, fractura de cadera, de tobillo y de codo. Se encuentra intubada y en coma farmacológico.