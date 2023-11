Excarcelaron al camionero acusado por la muerte de Huguito Flores y su familia

El camionero acusado del triple homicidio fue excarcelado este jueves, pese a que seguirá vinculado al proceso penal

La Justicia le otorgó la excarcelación al camionero acusado por las muertes del cantante santiagueño Huguito Flores, su esposa, Carina Soledad Enríquez, y su cuñado, Rubén Horacio Enríquez. La única sobreviviente del accidente fue la hija menor del músico, Catalina Flores, de 3 años, quien quedó al cuidado de una tía luego de que le dieran el alta médica el pasado 16 de octubre.

En medio de una audiencia virtual, el juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital de Santiago del Estero, Rodolfo Améstegui, aprobó el pedido de excarcelación que beneficiará al único acusado por la causa, Antonio Daniel Roldán, de 30 años. De esta manera, quedó anulada la prisión preventiva que le habían dictado a finales de septiembre.

“Nos hizo lugar al pedido de excarcelación, en contra de la prisión preventiva, mediante una serie de medidas que dispuso, le permite continuar a Roldán en libertad mientras dure el proceso”, comunicó el abogado defensor del camionero, Eduardo Chávez, al explicar la solicitud fue aprobada porque “el código procesal permite la excarcelación”.

Según la información obtenida por Télam, los lineamientos que deberá acatar Roldán incluirán la prohibición para conducir cualquier clase de vehículo automotor y una restricción para acercarse a los familiares de las víctimas y testigos. Asimismo, el hombre no podrá abandonar la provincia, sin previamente no haber notificado la acción ante el juzgado.

El cantante y su esposa murieron producto del siniestro al igual que el cuñado del músico

Ante el supuesto riesgo de fuga del camionero, el letrado descartó las dudas al señalar que “carece de antecedentes condenatorios y posee domicilio conocido”. De esta manera, sentenció que “no hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación” luego de que indicará que su cliente estará obligado a presentarse los martes y viernes en la comisaría correspondiente a la jurisdicción del domicilio declarado para certificar su residencia.

Por otro lado, Chávez afirmó que, por el momento, no hay una fecha fijada para el juicio oral, debido a que todavía no se realizó la pericia accidentológica y la fiscal no podría solicitar el elevamiento de la causa sin los resultados de la misma. Previamente, la Fiscalía había tomado la declaración del acompañante que viajaba con Roldán y de varios vecinos de la zona, sumadas a los peritajes criminalísticos y sobre el camión que conducía el acusado ese día.

El camionero continuará imputado por el delito de triple homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves, en perjuicio de la menor de edad. Frente a la acusación que recibió Roldán, el abogado defensor explicó que podría ser sentenciado a cumplir una pena menor a los ocho años en prisión.

El accidente sucedió la madrugada del 21 de septiembre, cuando Flores viajaba con su familia a bordo de una Volkswagen Suran por la Ruta 34, a la altura de la localidad santiagueña de Garza. En un momento del trayecto, el cantante colisionó contra el camión en el que viajaba Roldán, quien declaró que iba camino a su trabajo.

La hija de Huguito Flores fue dada de alta y se convirtió en la única sobreviviente del accidente

De acuerdo con los fragmentos del testimonio que el sospechoso le brindó a la fiscal Celia Mussi durante la indagatoria, este relató haber sentido un impacto en la parte trasera del rodado y decidió parar a un costado de la banquina para asistir a los pasajeros del automóvil en el que viajaba el músico y sus familiares.

Como producto del siniestro, Flores, su esposa y su cuñado fallecieron en el acto, mientras que la menor de edad fue trasladada en estado de gravedad hacia el Centro Provincial de Salud Infantil (CePSi), ubicado en la capital de Santiago del Estero. El primer diagnóstico que recibió la niña indicaba la presencia de un politraumatismo encéfalo craneano grave, por lo que tuvo que ser inducida en un coma farmacológico.

La menor de edad permaneció casi un mes hospitalizada, hasta que el pasado 16 de octubre recibió el alta médica al demostrar una evolución positiva a lo largo de las semanas que permitió que dejara de necesitar del suministro de sedantes y de la asistencia respiratoria mecánica.

“La paciente Flores fue dada de alta hasta el martes, que retornará a este centro de salud para control clínico y neurológico”, comunicaron desde el CePSI sobre el estado de salud de Catalina Flores. Asimismo, la pequeña habría quedado al cuidado de una tía, tras el fallecimiento de sus padres.