Escándalo con un ex juez de La Plata que protagonizó una violenta dicusión de tránsito

Choque, piñas, patadas y un ex juez en el medio de la pelea en La Plata

Los vecinos de La Plata que filmaban la escena de violencia tras una discusión de tránsito desde las ventanas de sus departamentos no podían creer lo que sucedía. Más sorprendidos quedaron cuando se enteraron de que uno de los protagonistas era un ex juez penal de ese distrito: hubo piñas, patadas y un choque.

Según pudo saber Infobae, ahora la causa está en la Justicia, que la investiga como lesiones y daño, ya que ambos se denunciaron. El caso recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción N°16 del departamento judicial de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Todo ocurrió este jueves por la mañana, en calle 57 y 16, en la capital bonaerense. Hasta allí fueron convocados los agentes de la Comisaría 5ª de La Plata, donde se entrevistaron con el ex juez penal Luis Nitti (55) luego de que protagonizara una discusión de tránsito con un jubilado de 68 años y su pareja, de 72.

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, el ex juez iba a bordo de Ford Focus Gris mientras que la pareja conducía un Fiat Palio rojo. El incidente de tránsito culminó con una discusión y golpes de puño y patadas.

El daño en el Ford Focus del jubilado

Fuentes del caso dijeron a este medio que el ex juez refirió a las autoridades que “mientras conducía, un vehículo de color rojo realizó una mala maniobra”. Así, contó que bajó el jubilado del coche y dijo que “el sujeto, con una cachiporra símil a la utilizada por la Policía”, le dio varios golpes, los cuales logro esquivar.

Pero no todos: denunció que recibió golpes en su brazo izquierdo y pierna derecha. También explicó que “se defendió mediante patadas”. De esta manera, según mencionó, se subió a su vehículo y, desconociendo que estaba en cambio, dio marchas atrás e impactó con el otro vehículo.

Por su parte, el hombre que viajaba junto con su pareja en el otro vehículo relató los hechos de una manera distinta. De acuerdo con su testimonio, él circulaba por el lugar con su esposa, cuando un conductor de un Ford Focus (Nitti) realizó una mala maniobra, frenando bruscamente.

Acto seguido, Nitti se habría bajado de su vehículo para agredirlo para luego regresar a su automóvil, dar marcha atrás y romper el paragolpe delantero de su Fiat Palio rojo. El choque le habría provocado a su mujer un corte en el labio. Dadas las diferencias en los relatos, el fiscal a cargo dispuso las actuaciones correspondientes.

Esta no es la primera polémica que protagoniza Nitti, puesto que en 2017, cuando se desempeñaba como magistrado de Ejecución Penal de Dolores, amenazó a agentes de tránsito que lo quisieron multar por cruzar un semáforo en rojo.

El conductor del Fiat Palio rojo dijo que su mujer resultó herida en esta maniobra del antiguo magistrado Nitti

En esa oportunidad, ante el planteo de los oficiales, el antiguo juez reclamó: “Ahí se puso en verde, boludo”. Como si fuera poco, cuando solicitaron su documentación personal, respondió: “Vos no estás facultado para pedirme nada, no sabés quién soy, no sabés lo que soy capaz de hacer, vas a quedar preso”.

Los dos agentes notaron de inmediato que Nitti tenía un fuerte aliento a alcohol, por lo que recurrieron a la asistencia de colegas de tránsito para realizarle una prueba de alcoholemia. Asimismo, se corroboró que manejaba con un nivel de alcohol en sangre muy superior a lo permitido.

En consecuencia, el ex juez comenzó a desquitar su ira contra los policias. “Negra cara quemada, boluda, vos no deberías estar acá (en la Policía), vos sos una mierda”, le dijo, según la denuncia presentada a la Justicia, a una de las sargento que lo detuvo y que posee secuelas en su rostro de un accidente con fuego sufrido en el pasado.

En el final del incidente, los policías le solicitaron a Nitti que pusiera las manos sobre el techo de su vehículo, a lo que el magistrado respondió: “Yo soy juez, ahora voy a golpearme en el móvil y todos ustedes van a quedar presos”.

En paralelo a la investigación judicial, se le inició un jury y fue suspendido mientras avanzaba el proceso en su contra. Sin embargo, presentó la renuncia y María Eugenia Vidal fue quien la aceptó en 2018.