Alarma en Rosario: un estudiante llevó un revólver cargado a la escuela

El arma que fue incautada a un alumno de una escuela de Rosario

Un estudiante de 17 años fue demorado por haber llevado a clase un revólver calibre .38 marca Colt cargado con seis cartuchos. El arma, que tenía la numeración suprimida, fue secuestrada por la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II.

El procedimiento policial tuvo lugar, este martes por la mañana, en la escuela secundaria Nº 406 “Doctor Salvador Mazza”, ubicada en el barrio Pichincha, en el macrocentro de Rosario, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Según explicó en conferencia de prensa Nicolás Meyer, supervisor de la Brigada Motorizada, todo comenzó con un llamado al 911 cerca de las 9.30 que alertaba que un adolescente estaba armado dentro del establecimiento educativo.

“Vinimos al lugar, entrevistamos a los directivos, que desconocían la situación. Los pusimos al tanto. Llamaron a la vicedirectora para informarle. Quiero destacar la actitud de las autoridades, que colaboraron en todo momento. Entramos, desalojamos el salón y, en ese instante, el alumno quiso tomar una mochila, pero la vicedirectora le pidió que la deje y le explicó los pormenores del caso. Revisamos la mochila frente a los directivos y secuestramos el revólver”, indicó Meyer.

La persona que llamó al 911, de acuerdo a datos aportados por investigadores policiales, habría sido la madre de otro estudiante que recibió la información vía Whatsapp de parte de su hijo. Así, el alumno demorado fue trasladado a la Comisaría 7ª, con jurisdicción en la zona, donde quedó a disposición de la Justicia de Menores de turno.

Por el momento es materia de investigación de quién es el revólver, como así también el motivo por el cual el adolescente resolvió llevarlo a clase. Consultado sobre un posible caso de bullying de parte de compañeros que pudo motivar el hecho, el supervisor de la Policía Motorizada respondió: “Tengo entendido de que no hubo ningún incidente previo a esto”.

“Estamos tratando de darle cuenta a los papás para ponerlos en conocimiento de esto. El arma estaba cargada. No sabría decir si estaba apta para disparo”, concluyó Meyer.

Después del operativo policial, que se desplegó con total hermetismo, la actividad escolar continuó con normalidad.

Antecedente

Un episodio similar ocurrió en junio pasado, cuando un estudiante de 14 años que asiste a la Escuela Técnico Profesional Nº 346, ubicada en Dean Funes al 7700, en el barrio Godoy –distrito Oeste–, llevó un revólver calibre .38 que no tenía cartuchos en el tambor y no tenía aptitud de disparo, según la primera revisión hecha por la Policía. De todos modos, la situación motivó la suspensión de clases en todo el edificio.

También hubo otro procedimiento en octubre del año pasado en la escuela secundaria Nº 497 “Estación El Gaucho”, situada en Ombú al 3800, en barrio Hume, en la zona sudoeste de Rosario, cuando un alumno de 16 años exhibió en su salón el revólver calibre .32 que había llevado. En ese entonces, intervino el Ministerio de Educación, que convocó a la Policía para que incaute el arma.

“En la escuela se trabaja educativamente para que sepan cuáles son las consecuencias de un acto como este. Las clases no se suspendieron, se realizó todo de manera cuidada para que el hecho no generara ninguna alarma desproporcionada. No hubo ninguna consecuencia que lamentar”, indicó por entonces el delegado ministerial Osvaldo Biagiotti, quien añadió que el adolescente no había querido amenazar a otro estudiante ni intimidar a sus compañeros.