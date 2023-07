Una mujer le robó el auto a su ex novio y lo prendió fuego

Le robó el auto a su ex novio en La Plata y lo prendió fuego: fue apresada junto a su cómplice

Una mujer de 32 años fue detenida este martes por la madrugada luego de robarle el vehículo al ex novio y prenderlo fuego en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata. Su cómplice, que se trasladaba en una moto detrás de ella, también fue demorado.

En un patrullaje de rutina, personal de la Comisaría 3° de La Plata se cruzó con un Volskwagen Gol color negro conducido, que era conducido por Débora Mayra Ruiz. Lo que les llamó la atención es que el vehículo era seguida por una moto Honda Twister, donde iba a bordo Matías Nahuel Casusa, de 37 años.

Al entender que podría desencadenarse un posible delito, los efectivos continuaron el mismo trayecto que ellos y al llegar a las calles 76 y 159 se encontraron con que la mujer ya había prendido fuego el Gol y se aprestaba a darse a la fuga a bordo de la moto.

Tras prender fuego el auto, la joven intentó huir a bordo de la moto de su cómplice

Inmediatamente, los policías frustraron la huida y pusieron a ambos a disposición de la UFI N°5 platense.

En el intento por capturarlos, uno de los efectivos fue alcanzado por una chispa de fuego que encendió su pantalón y sufrió una quemadura en su pierna. Fue trasladado al Hospital Italiano donde le diagnosticaron una lesión superficial.

El propietario del auto incendiado fue identificado como Rodrigo Martín T., de 34 años, quien en el pasado reciente mantuvo una relación sentimental con Débora Ruiz.

El hombre aseguró que la joven logró llevar adelante ese acto de furia en su contra porque se había quedado con una copia de la llave del Gol. Los detenidos están acusados por incendio y lesiones.

Matías Casusa, el cómplice detenido

No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. En septiembre del año pasado, una mujer -con su hija en brazos- también le prendió fuego el auto a su ex porque no quiso hablar con ella. “Bajá que te voy a prender fuego el auto” fue la frase que Rocío Aylén V. le gritó a Gabriel Alejandro (28), su ex pareja, en la entrada de su casa del partido bonaerense de San Fernando.

Como el hombre no le hizo caso, la mujer -con la hija de 3 años que tienen en común en brazos- cumplió la advertencia y prendió fuego el vehículo delante de todos los vecinos. Después escapó.

El salvaje ataque ocurrió frente al domicilio de Aranda, ubicado en la calle Miguel Cané, entre Italia y Suipacha. Hasta allí, Rocío se acercó con la intención de hablar con el hombre como un último intento por recomponer la relación que mantuvieron por años y que desde hacía dos meses había terminado. Sin embargo, el plan no salió como pensaba y al verse ignorada, roció el auto con alcohol y lo prendió fuego.

Débora, la principal acusada

Parte del ataque fue filmado por uno de los vecinos. En las imágenes puede observarse cómo el Volkswagen Gol Trend de color gris, propiedad de Gabriel Alejandro, es consumido completamente por las llamas y una gran columna de humo negro invade la cuadra. En el medio, los neumáticos estallaron, lo que hizo presumir una explosión. Incluso, según reflejaron varios medios que concurrieron al lugar, el balcón de la vivienda de la víctima quedó completamente negro.

