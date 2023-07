El tatuaje que el papá de Lucas González exhibirá este martes en la sentencia del juicio por el crimen de su hijo

Héctor González se tatuó el rostro de Lucas, su hijo, asesinado por la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021

Héctor “Peca” González llegará este martes a los tribunales de Comodoro Py para escuchar, desde las 10, la sentencia contra los 14 policías de la Ciudad acusados por el asesinato y posterior encubrimiento del crimen de Lucas (17) con el rostro de su hijo impregnado para siempre en su espalda.

“Lucas eterno”, dice el tatuaje que se hizo durante el último mes con la idea de llegar al día de la sentencia con el dibujo terminado. La imagen principal es el rostro del futbolista juvenil, asesinado a balazos el 17 de noviembre de 2021 por tres agentes de una brigada de la Policía de la Ciudad, minutos después de que junto a tres amigos salieran de entrenar en el club Barracas Central. Pero también el tatuaje exhibe un par de botines, la pelota de fútbol y una gorra. Nada más simbólico.

“Se me ocurrió hacerme el tatuaje por amor, por el orgullo de llevar a mi hijo en mi piel. Es mi vida, es un ídolo, mi jugador preferido. Todos quizá se tatúan a Maradona o a Messi. Yo tenía a mi jugador preferido en casa”, contó a Infobae González, que empezó con los trabajos hace un mes junto a Emanuel, un tatuador de Quilmes del local El Faro.

“Vi la imagen y no lo dudé. Me costó encontrar a la persona indicada porque es algo que voy a llevar toda la vida. Es el amor más puro y sincero, la bendición de Dios”, agregó.

El tatuaje de González demoró un mes: se lo hizo un tatuador de Quilmes

González admitió que un trabajo con tanto detalle y de semejante tamaño le tomó al tatuador “bastante tiempo” y que “fue doloroso, pero se transformó en amor, en cariño”.

“No me arrepiento de cada dolor que sentí en mi cuerpo, no es más que el dolor de la pérdida de él. Este dolor se transformó en amor. Es un tatuaje muy grande y es una manera de tenerlo conmigo, de sentirme más cerca de él y que me cubre las espaldas. Eso me llevó a hacerlo. El amor de padre, una demostración de amor”, remarcó.

Joaquín Zuñiga, uno de los amigos de Lucas que sobrevivió al ataque a balazos de los tres policías de la brigada porteña, también se tatuó en honor a su amigo. Lleva el nombre Lucas en una de sus piernas con una pelota, una estrella y un mate, que era lo que estaban tomando cuando el Nissan Tiida sin identificar de la Policía de la Ciudad los interceptó.

El tatuaje que se hizo Joaquín Zuñiga con el nombre de su amigo

“Héctor es mi segundo papá, lo veo muy seguido, compartí un montón de cosas. No es solo el papá de mi amigo. Soy de ir a la cancha con él, de juntarme a comer, si estoy por el barrio de ellos paso por la casa y toco las manos a ver si están. Soy muy pegote”, contó hace semanas Joaquín a este medio.

Para González es un honor que los amigos de su hijo lo recuerden con tatuajes. “Varios chicos se hicieron su imagen o su nombre y estoy orgulloso de que sus amigos lleven en su piel el retrato o su nombre. No podía ser menos yo. Lo hice por amor”, explicó.

Héctor González y Cintia López, papá y mamá de Lucas (Luciano González)

González promete exhibir el tatuaje este martes en Comodoro Py tras escuchar el veredicto del Tribunal Oral Criminal 25, previsto para las 10.

Gabriel Alejandro Isassi (42), Fabián Andrés López, (48) y Juan José Nieva (38) son los principales acusados por el asesinato de Lucas. Los tres viajaban a bordo del Nissan aquella mañana y los tres dispararon contra el Volkswagen Suran en el que viajaban los cuatro chicos. Una de las balas se incrustó en la cabeza del futbolista juvenil de 17 años. Para ellos, el Ministerio Público Fiscal pidió pena de prisión perpetua.

Los abogados defensores de estos tres agentes, Fernando Soto y Martín Sarubbi, reclamaron la absolución, ya que consideraron que “cumplieron con su deber” en el marco de un presunto operativo que investigaba a un supuesto vendedor de marihuana que tenía su búnker a metros de la cancha donde entrenaban las víctimas.

“Sentí muchísima impotencia. Los trató de drogadictos. Estoy con bronca al día de hoy. Después de todo lo que hicieron”, le dijo a este medio la mamá de Lucas, Cintia López, en una entrevista publicada este lunes.

Lucas González tenía 17 años

Además, hay 11 policías acusados por encubrir el crimen, por privar de la libertad a los sobrevivientes y, en un caso, el del oficial Sebastián Baidón por torturas específicamente contra Zuñiga.

Las penas que pidió el fiscal Guillermo López de la Fuente van de 17 a 4 años de prisión. Isassi también está sospechado de haber sido quien plantó el arma en el auto de las víctimas, según reveló semanas atrás el inspector Héctor Cuevas, uno de los presos por encubrimiento.

Héctor González invitó a las personas que quieran acompañar a su familia a sumarse este martes desde las 9 de la mañana en los Tribunales de Comodoro Py. Convoca a las personas con una camiseta de fútbol y una bandera de Argentina, “porque el fútbol era lo que más amaba Lucas”.

