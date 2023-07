Video insólito: un delincuente se disfrazó de policía y robó un kiosco en La Plata

Así fue el asalto del falso policía bonaerense en La Plata

Vestido de policía de la Provincia de Buenos Aires y armado con un revólver, un delincuente asaltó un kiosco en la ciudad de La Plata.

Según se observa y se escucha en la filmación registrada por la cámara de seguridad del comercio, el ladrón amenazó de muerte a la empleada y dos clientes. Luego huyó con el dinero de la caja. Por el momento, no hay un detenido por el hecho.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo ocurrió ayer poco después de las 17 horas en un kiosco ubicado entre las calles 13 y 85, zona de Villa Elvira. Allí, de acuerdo a las imágenes, el ladrón ingresó disfrazado con una gorra y gafas de sol para que no le viera el rostro. Por momentos, el hombre se tapaba la boca con el cuello de la campera.

Lo primero que hizo fue apuntarle a una pareja de clientes que estaba por terminar de comprar algo. Los obligó a tirarse al piso y luego fue directo a su objetivo: la empleada y la caja registradora. Al ver que el falso policía estaba apurado y algo nervioso, la mujer -en el suelo- le suplicó que no le quitara el dinero y que no la lastimara. “No, por favor, tengo una hija”, le dijo la encargada del negocio ante la posibilidad de que le pudiera disparar.

Como pudo, la mujer le entregó todo lo que tenía. El delincuente quiso llevarse más, pero la mujer trató de explicarle que no había más para que pudiera robar. En una parte de la secuencia, se ve que, resignado, lanza la la caja registradora al piso. Después, el ladrón salió tranquilamente del kiosco y escapó.

De acuerdo al reporte policial posterior, el sospechoso se subió a un auto y huyó en sentido descendente por la calle 13. Si bien se realizó un operativo cerrojo para interceptarlo, el resultado fue negativo.

La denuncia hecha ante los agentes de la Comisaría 8° de La Plata. La víctima reportó que el ladrón se llevó más de 10 mil pesos y un teléfono celular marca Samsung A12.

El momento en que redujo a los clientes ante la mirada de la empleada

La metodología del disfraz de agente de una fuerza de seguridad es una figura repetida en el hampa en los últimos años. La semana pasada, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Comisaría 4ª de Cuartel V detuvo a dos de los sospechosos que se hacían pasar por agentes de la Federal para entrar a robar en comercios de la zona.

Los presuntos cabecillas de la banda de falsos policías —luego identificados como Luis Miguel López (35), alias “El rata”, y Manuel Crisanto Valdez (37)— cayeron el 30 de junio pasado.

Se les imputan una serie de robos cometidos entre marzo y junio en Moreno, simulando allanamientos y con la particularidad de que usaban uniformes de la PFA.

Según supo Infobae, todo comenzó después del primer robo a una fábrica de lácteos, ocurrido el 4 de marzo pasado, cuando Valdez activó un teléfono celular de los que robó. A partir de ahí, los investigadores hicieron un rastreo de los llamados para identificar con quién hablaba. Una de esas personas era López. Esa pista, sumada a las imágenes de las cámaras de seguridad, fue la clave para poner en marcha la investigación.

A ese primer robo le siguieron otros dos: el 8 de junio a una maderera y el 16 de junio se registró una tentativa de robo, a un domicilio particular, donde funciona un taller mecánico. Todos en el partido de Moreno.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la banda estaría integrada por ex policías, aunque todavía falta identificar al resto de sus integrantes. “No se sabe con certeza cuántos son, ya que, por lo que se ve en los videos, no sería siempre los mismos”, explicaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

