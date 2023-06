L-Gante tuvo su última audiencia antes de que la Justicia decida sobre su excarcelación la próxima semana

La Detención De L-gante Así Se Llevaba A Una De Las Victimas

El cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, fue citado a una audiencia “de visu” por el juez de Garantías 2 del Departamento Judicial de Moreno, Gabriel Castro, con el objetivo de ponerlo en conocimiento de su situación procesal y confirmar la decisión del artista de renunciar al juicio oral para acceder a un juicio abreviado. Mientras tanto, la Justicia anunció que definirán si le otorgan la excarcelación durante el lunes y martes de la próxima semana.

La citación fue programada para la mañana del viernes 23 de junio, por lo que el músico fue trasladado desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en donde se encuentra alojado, hasta los Tribunales de Moreno. Luego de que el abogado Alejandro Cipolla renunciara a la defensa, el detenido asistió en compañía de su nuevo defensor Juan Pablo Merlo.

De esta manera, la audiencia le permitió a L-Gante acceder al expediente judicial e interiorizarse sobre los elementos que lo comprometen en los delitos que se le imputaron. Asimismo, el artista pudo preguntar y resolver dudas acerca del proceso judicial en el que se encuentra involucrado.

El referente del movimiento cumbia 420 fue detenido el pasado 6 de junio tras ser imputado por “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas” a raíz de la denuncia de un vecino identificado como Darío Gastón Torres; por “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples”, como consecuencia de la declaración de la empleada municipal Rosa Passi; y por “tenencia simple de estupefacientes” debido a los 40 gramos de marihuana que encontraron durante el allanamiento en su casa ubicada en el country del Banco Provincia.

La próxima semana se conocerá si le otorgan o no la libertad al cantante (RS Fotos/Grosby Group)

“El panorama cambió totalmente. Quitaron de la calificación el agravante del uso de armas y quedaron los delitos como simples”, destacó Merlo luego de que presentara una nueva solicitud de excarcelación extraordinaria la semana pasada. Anteriormente, la Justicia rechazó el pedido de libertad que ejecutó Cipolla, bajo la justificación de que los delitos por los que se lo acusa estaban agravados por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público.

Por su parte, el defensor de L-Gante explicó que “la excarcelación puede ser bajo caución juratoria, es decir de palabra, constituyendo un domicilio, o subsidiariamente puede ser con el monitoreo electrónico, a través de una tobillera” y planteó que los fundamentos presentados ante el juez serían suficientes para que su cliente goce del beneficio.

En cuanto al estado de ánimo del cantante, alertaron que decayó en la última semana, en comparación con las imágenes que la prensa llegó a tomarle en el momento de la detención, cuando parecía de buen humor pese a las indagatorias y el allanamiento al que fue sometido. De hecho, en su primera declaración Valenzuela bromeó sobre el asunto al asegurar que “el que estaba haciendo quilombo es este”, en alusión al altercado que tuvo con Torres a la salida del boliche Río, ubicado en General Rodríguez.

El músico lanzó una canción con videoclip tras haber sido detenido

De acuerdo con la versión de los hechos que aportó el músico, todo inició con un enfrentamiento que tuvieron sus amigos con el denunciante, cuando casi atropellaron a Passi, sin que él estuviera presente en la escena. Luego de que los identificaran como parte de “La Mafilia”, reportaron que un grupo de personas acudió a balear la casa familiar de L-Gante.

En el momento que el cantante se reencontró con su grupo, lo pusieron al tanto de la situación. Por eso, al cruzarse con Torres en el camino, el músico declaró que intentaron solucionar las cosas; incluso, el denunciante aseguró que se subió a BMW blanco por voluntad propia y le pidió que fueran a la casa de Passi a buscarla. “Cuando llegamos, le digo si podía ascender al auto, así teníamos esta charla y yo lograr comprender cuál era el conflicto que había sucedido mientras no estaba”, explicó el referente de cumbia 420.

“Me dijeron que no me haga drama y les dije: ‘Bueno, los bajo acá si no hay problema’”, contó al recordar que el trayecto que realizaron por la Autopista Acceso Oeste hasta una remisería ubicada junto a una estación de servicio YPF. El artista manifestó haberles dado 4 mil pesos para pagar un vehículo que los lleve de regreso, mientras él volvió a su casa en el country. Tras su testimonio, la Justicia determinó que la ruta que dijo tomar durante el episodio del supuesto secuestro coincidía con los registros que se obtuvieron de las cámaras de seguridad.

Con información de Télam.

