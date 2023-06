Allanaron una casa en Rosario por error y los chicos tuvieron que esconderse debajo de la mesa

Una familia de Rosario denunció que le allanaron la casa por error

Dos hermanitos de cuatro y siete años y su niñera vivieron un momento de pánico luego de que un grupo de las fuerzas especiales de la Policía de Santa Fe irrumpiera de forma violenta en su casa del barrio República Sexta, en el Este de la ciudad de Rosario, para llevar adelante un allanamiento ordenado por la Justicia. Sin embargo, todo fue un error: según denunció la familia, los agentes se equivocaron de dirección y entraron a la casa que no correspondía. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad ubicadas en el comedor de la propiedad.

El increíble episodio ocurrió este miércoles en horas de la tarde. En las imágenes se ve y se oye cómo de un momento a otro la mujer y los niños empezaron a escuchar ruidos y golpes en la puerta. En pocos segundos, los menores asustados se vieron obligados a esconderse debajo de la mesa ante la posibilidad de que se tratara de delincuentes que querían ingresar para un asalto. A esa altura no sabían qué pasaba.

La mujer que cuidaba a los menores, por su parte, al sentir la presencia en la entrada de la casa, intento de inmediato evitar que entraran. “No, no”, se escucha decir a la niñera. Ya era tarde. Los agentes encapuchados, con chalecos antibalas y armados fuertemente ya estaban en la casa: habían derribado la puerta. Parecía un operativo antinarco de los que ocurren casi a diario en esa ciudad santafesina.

La mujer en ese momento se arrodilló, no opuso ningún tipo de resistencia y mientras tanto le habló a los nenes escondidos debajo de la mesa para tranquilizarlos. En el medio, los uniformados comenzaron a recorrer la casa para cumplir con la orden judicial. La niñera, aún sin entender nada, tomó entre sus brazos a los menores, mientras observaba cómo los policías revisaban cada rincón de la propiedad. Apenas les preguntaba el motivo del procedimiento. Pero las respuestas no llegaban. Toda la secuencia que se dio a conocer no duró más de 30 segundos y, al parecer, se trató de un grosero error.

“Estaba en mi trabajo y cerca de las 17.20 me llamó la niñera para decirme que estaban allanando mi casa. Llegué y me encontré con los policías, a los que les pregunté qué pasaba y empezaron a prepotearme. Cuando entré, subí y veo a otros dos policías con testigos revolviendo mi casa”, detalló a Radio 2 Omar, el padre de los niños.

Una vez que los agentes confirmaron que se trataba de un error, el dueño de casa pudo ver los papeles del allanamiento y notó que se trataba de una confusión de domicilio. De acuerdo con lo que dijo, la dirección exacta que figuraba era la de la casa de al lado. “Veo que están buscando a otra persona. Pero irrumpieron en mi casa con la dirección equivocada”, destacó. Tras confirmar la equivocación -según Omar-, solo le informaron a la persona que supuestamente estaban buscando que no podía salir de su domicilio, pero con un detalle llamativo: en ese caso no ingresaron a su propiedad.

Cecilia, la madre de los chicos, habló con el diario La Capital y relató cómo se enteró del insólito procedimiento: “Fue una situación horrible. A las 17.10 recibí en el trabajo una llamada de la niñera. Cuando fui a atender, se cortó la comunicación. Creí que mi nene más chiquito estaba descompuesto. Cuando logré comunicarme, me dijo que estaban allanando mi casa y que estaba bien. Corté y me fui volando a mi casa, manejando muy nerviosa”, contó.

La mujer reveló además que cuando llegó a la casa observó en el interior a tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal con dos testigos en pleno procedimiento y haciendo las actas. “La niñera estaba con los nenes y ni siquiera la dejaban mover”, añadió.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación por un homicidio. En ese sentido, explicaron que los datos obtenidos en ese expediente dieron cuenta del número de esa casa y las características de la fachada. De acuerdo con lo que indicaron las fuentes consultadas por este medio, se está investigando el episodio para determinar con certeza qué pasó.

