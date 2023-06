Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la ciudad de Resistencia se moviliza en reclamo de justicia

En el marco del reclamo también se realizaron actividades culturales

Desde Resistencia, Chaco - Minutos antes de las 20 de este miércoles comenzó la tercera marcha para pedir Justicia por Cecilia Strzyzowski (28), de quien nada se sabe desde el 1° de junio. La cita estaba pautada para las 20.30 y el punto de concentración es la Plaza 25 de Mayo, ubicada en pleno centro de Resistencia. La multitudinaria movilización fue convocada por amigos y familiares de la joven.

Postales de la movilización en Resistencia (Edgard Aguirre)

El silencio en las calles chaqueñas durante las horas previas contrastó con el reclamo de justicia realizado por los asistentes a la marcha con el correr de los minutos. En la tarde de hoy, vale recordar, la madre de Cecilia —Floria Romero— publicó una decena de historias en su cuenta de Instagram con muestras de apoyo, incluyendo banderas, fotos, y hasta una canción dedicada a su hija.

Caso Cecilia Strzyzowski - Movilización En Chaco

La mujer, además, se tomó el trabajo de hacer un fuerte descargo: “Quiero dejar algo bien en claro: hoy todos los que van, van como vecinos de resistencia. Dejen sus creencias políticas en la casa. Si me van a acompañar, háganlo como vecinos. Invito a todos, no me importa de qué movimiento son. Quiero que me acompañen como madres, padres, hermanos. No quiero que se tiña esto de violencia”.

Una de las postales previas a la marcha que compartió la madre de Cecilia Stryzowski

Luego, la mujer siguió: “Si quiere venir don Coqui (Jorge Capitanich) a acompañarme, bueno lo invito. Venga a acompañarme porque usted también es un vecino de Resistencia y dijo que va a estar con la víctima y la víctima soy yo: me mataron a mi hija así que usted tiene que estar al lado mío. Quiero que acompañen a una mamá que solo quiere despedirse de su hija de una manera pacífica sin romper nada, sin agresiones, sin insultos, sin nada, sin creencias políticas. Vamos a disfrutar de algo artístico, porque Cecilia amaba el arte. Solo quiero ver velas y paz”.

La abuela de Cecilia Strzyzowski

“Este Chaco duele”, “Justicia por Cecilia”, fueron solo algunos de los tantos carteles que se pudieron leer en el punto de encuentro de la marcha. Las velas, el reclamo general y la conmoción general fueron parte del ambiente registrado en el marco de la movilización.

Caso Cecilia Strzyzowski - Movilización En Chaco 2

En el recorrido hacia el punto de encuentro, la marcha fue encabezada por la familia de Cecilia Strzyzowski, quienes caminaron portando banderas en reclamo de justicia. En un principio todos los asistentes hicieron el recorrido en silencio, pero con el correr de las cuadras se comenzaron a escuchar bocinas tocadas por los automovilistas que se acoplaron a la movilización y también aplausos por parte de los vecinos que también se fueron incorporando a la columna de gente que luego se hizo cada vez más nutrida.

La concentración en el marco del reclamo de justicia (Edgard Aguirre)

“La vi amordazada en una camioneta”, dijo anoche a los fiscales Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena y uno de los siete detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (28), de quien nada se sabe desde el 1° de junio.

Tras su testimonio, este miércoles la Justicia ordenó una serie de allanamientos en una zona rural de Puerto Tirol, la localidad en la que está ubicado el campo del piquetero Emerenciano Sena. Hasta el momento, según confiaron a este medio altas fuentes judiciales, el resultado fue negativo.

Melgarejo dijo habría visto a César Sena y a Gustavo Obregón llegar al campo ubicado en Tres Horquetas junto a Cecilia. Esto habría sido el pasado domingo 4 de junio, dos días después de las últimas imágenes que se conocen de la joven de 28 años. De acuerdo a lo que indicó el hombre, “Cecilia estaba amordazada, con vida y en el asiento trasero de una camioneta”, explicaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

Por la magnitud de las declaraciones del detenido, desde las 8.30 de este miércoles, se puso en marcha un mega operativo de allanamiento que duró hasta las 17. “Buscaban el cuerpo o restos de la víctima”, dijo a este medio una fuente de la investigación.

El operativo fue intenso y duró casi nueve horas. Se realizó en una zona ubicada a unos 10 kilómetros de Puerto Tirol. Participaron efectivos de la policía de Chaco y del Instituto de Medicinas y Ciencias Forenses, que recorrieron el predio a pie. Además, incluyó dos canes y una retroexcavadora en zonas donde, se presume, hubo movimiento de suelo. Todo en presencia del fiscal de Cámara, Jorge Fernando Gómez, que lidera la investigación.

A pesar del despliegue, al cierre del día, “los resultados fueron negativos”, confirmó la misma fuente y agregó que para este jueves, por orden del Juez de Garantías, están previstos dos allanamientos más.

