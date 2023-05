Locura en Villa Devoto: un cliente desfiguró a su mecánico porque demoró en entregarle el auto

Villa Devoto: desfiguró al mecánico

Un taller de autos ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto se convirtió en las últimas horas en el escenario de un violento episodio: un cliente enojado desfiguró a su mecánico debido a que demoraba en entregarle su vehículo.

La víctima de la brutal golpiza es un hombre de 62 años, identificado como Carlos Rey, quien en la noche del lunes fue sorprendido en su local de la calle Tinogasta por un joven que comenzó a pegarle sin mediar palabras.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio y duró cerca de un minuto y medio: durante todo ese tiempo, el agresor golpeó y pateó sin parar al encargado del lugar, provocándole graves lesiones que derivaron en un traumatismo de cráneo.

En las imágenes capturadas se ve el momento en el que el cliente ingresa al lugar. Lo hace pasadas las 21.30, vestido con un buzo gris y acompañado de otras dos personas con ropa negra. Luego de traspasar la puerta, el joven se dirige directamente hacia la oficina de Rey, mientras que sus cómplices comienzan a atacar al resto de los empleados.

Otro video del ataque al mecánico en Villa Devoto

La filmación de la habitación donde ocurre la golpiza muestra al mecánico sentado en una silla y utilizando su celular. De un segundo al otro aparece en escena el cliente enfurecido y empieza a pegarle. Lo hace hasta dejarlo mareado y caído sobre en la mesa en la que estaba apoyado. A pesar de que ya no reaccionaba, el agresor siguió golpeándolo.

Luego, la víctima cayó al piso. Pero no fue ese el fin del ataque: el cliente continuó pateándolo. Finalmente, lograron intervenir los otros trabajadores y echaron a los tres agresores del negocio. Se fueron mientras continuaban con las amenazas.

Tras el hecho, los compañeros de la víctima llamaron a la Policía y a la SAME. Debido a las lesiones, Rey fue trasladado al Hospital Zubizarreta, donde quedó internado por algunas horas con diagnóstico de Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC). Tiempo después de haber sido de alta, la víctima relató lo sucedido.

En diálogo con TN y con su cara visiblemente golpeada, contó: “Yo me llevé la peor parte. Cerró la puerta de mi oficina para que no entre nadie. Me pegó hasta cuando ya me había caído”.

El relato del mecánico desfigurado por un cliente en Villa Devoto

“Yo no me peleo con nadie, la gente puede estar re loca. Yo jamás tuve un episodio así, no sé ni quién es, sólo sé que es hijo de un cliente. Lo estaban terminando el auto, lo estaban lustrando. Se le había arreglado un choque”, dijo Rey.

El mecánico confía en que van a encontrar a los responsables del violento ataque y remarcó: “No tengo miedo de cruzármelos, a él tampoco. Si se quieren venir que vengan, yo no los lastimé ni lo humillé ni nada, le estaba haciendo un auto nada más”.

En el caso tomó intervención la Unidad Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella.

