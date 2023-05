Femicidio en Neuquén: asesinó a su ex pareja de 19 puñaladas, incendió su casa y se suicidó

Carolina Epullán y Víctor Aravena habían estado en pareja y tenían un hijo en común

Durante las últimas 24 horas las banderas nacionales y provinciales ubicadas en los edificios públicos de Neuquén permanecieron izadas a media asta. También hubo un minuto de silencio en los actos públicos que se realizaron a lo largo del martes. Fue por Carolina Epullán, una joven de 25 años de Piedra del Águila que fue asesinada por su ex pareja de 19 puñaladas, cuyo femicidio causó gran conmoción en la provincia y por el que, en su memoria, el gobierno neuquino decretó un duelo.

El crimen se descubrió el pasado sábado, cuando un grupo de bomberos arribó a la vivienda de la víctima pasadas las 23.10 tras ser alertados por un incendio. La entrada del domicilio estaba cerrada con llave y para ingresar a controlar las llamas debieron derrumbarla. Sin embargo, detrás de la puerta, la escena que los esperaba era espeluznante.

Según relataron fuentes de la investigación a Infobae, una vez que se apagó el incendio, los brigadistas encontraron a una mujer tendida sobre la cama. Tenía un cuchillo clavado en su pecho y múltiples heridas en su cuerpo. Apenas a unos metros de ella, había un hombre en el piso con un disparo en la sien y un arma a su lado. Fue identificado como Víctor Aravena, ex pareja de Carolina y padre del hijo que tenían en común.

“La principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido por un suicidio”, señalaron a este medio desde la causa, a cargo del fiscal Manuel González. En el marco de la misma, se determinó que el incendio comenzó en la cama matrimonial, donde hallaron uno de los cuerpos.

Los resultados de las autopsias confirmaron la teoría planteada inicialmente: Carolina tenía 19 heridas de arma blanca en su cuerpo. Aravena, por su parte, murió por el impacto de una bala que habría sido causada por un revólver calibre .32.

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial confirmó el suicidio de Aravena y detalló que los cuerpos “fueron hallados sin vida y semi calcinados”. “La muerte del varón se debió a un traumatismo craneoencefálico grave por proyectil de arma de fuego y presentó características compatibles con muerte violenta por lesión autoprovocada”, explica el documento.

Carolina tenía 25 años. La mataron de 19 puñaladas. El padre de su hijo se suicidó tras el femicidio

Epullán y Aravena, de 27 años, habían estado en pareja durante varios años y tenían un hijo de 8 en común. El niño, al momento del crimen, se encontraba al cuidado de una familiar.

Hace pocos meses ella había actualizado en sus redes sociales que estaba soltera. Él, que trabajaba como empleado municipal, se limitaba a detallar esa información. Ambos eran fanáticos de Boca Juniors y publicaban varias fotos en las que se mostraban con la camiseta del equipo. Hasta compartieron la fiesta temática del Xeneize que le habían realizado al niño en uno de sus últimos cumpleaños.

En este sentido, fuentes de la investigación señalaron que, de acuerdo a las primeras entrevistas realizadas a su entorno, sus allegados no tenían conocimiento de episodios de violencia entre ellos. Además, no se registraron denuncias previas. No obstante, remarcaron que aún quedan “reportajes por hacer” y “analizar cinco teléfonos hallados en el lugar”.

Conmoción y decreto de duelo

El femicidio de Epullán causó gran conmoción en la ciudad de Piedra del Águila, una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del centro de Neuquén y con casi cuatro mil habitantes: muchos de ellos se manifestaron en las redes sociales en reclamo de justicia. Incluso, el club Fútbol Deportivo Unión de Piedra del Águila canceló sus actividades por lo sucedido.

Desde la familia de la víctima, por su parte, dijeron a Infobae que quieren “respeto por el caso” y remarcaron que van a dejar que actúen las autoridades.

El club Fútbol Deportivo Unión de Piedra del Águila suspendió sus actividades por el hecho

Por el hecho, el gobierno provincial -encabezado por Omar Gutiérrez- publicó el decreto 959/23 el cual estableció un duelo en todo el territorio de Neuquén en memoria de la joven. Fue firmado por el gobernador y la ministra de las Mujeres y de la Diversidad de la provincia, María Eugenia Ferraresso.

El documento expresa: “Este doloroso y lamentable hecho de violencia conmociona y duele a toda la población de la Provincia del Neuquén”. Continúa: “Ante el presunto femicidio de Carolina Beatríz Epullán, el Gobierno de la Provincia del Neuquén manifiesta su más profundo pesar en este triste momento, acompaña a sus familiares”.

Al respecto del caso, la ministra Ferraresso señaló en sus redes sociales: “Respetamos los tiempos de la justicia en relación a los aberrantes hechos acontecidos en Piedra del Águila y esperamos que sigan avanzando las investigaciones. El femicidio de Carolina nos duele, nos atraviesa profundamente y nos genera una enorme impotencia”.

La ministra de las Mujeres y de la Diversidad de Neuquén, María Eugenia Ferraresso, se expresó sobre el caso en Twitter

Y añadió: “Otra mujer muere de manera brutal. Nos siguen matando. Aún falta mucho por hacer en la lucha contra la constante violencia machista que está arraigada en los más profundo de la sociedad”.

Neuquén ya lleva contabilizados cinco femicidios en lo que va del año. Cuatro de ellos ocurrieron en la capital de la provincia mientras que este es el primero en Piedra del Águila. En honor a las víctimas, el gobierno neuquino suele decretar 24 horas de duelo por ellas.

