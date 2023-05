“No la pude agarrar”: nuevo audio clave en la caso Emmily Rodrigues

Audio: el llamado de Francisco Sáenz Valiente

Infobae accedió a una audio que puede ser clave en la investigación para esclarecer la muerte de Emmily Rodrigues, la joven brasileña que falleció el 30 de marzo tras caer seis pisos al vacío luego de una fiesta de consumo de drogas en el departamento de Retiro del empresario Francisco Sáenz Valiente. El documento, que ilustra esta nota, ingresó al expediente en las últimas horas, es una continuación del segundo llamado que Sáenz Valiente realizó al 911 esa mañana para alertar sobre la situación.

El llamado al 911 llevó a una derivación al Gabinete Psicológico. La grabación continuó. El empresario no había cortado el teléfono, con la Policía de la Ciudad presente en su domicilio.

“Juli, la puta madre, no lo puedo creer”, dice Sáenz Valiente. “Hola, hola”, replica la operadora, tras varios segundos de silencio. “La concha de la lora”, no la pude agarrar”, exclama luego. “Juli” es Juliana Magalhaes Morao, brasileña, presenta en la fiesta de consumo de drogas donde Rodrigues perdió la vida. El resto del audio es confuso. “Hola, me estás escuchando”, insiste la operadora. Sáenz Valiente jadea, respira fuerte.

Luego, un policía entra en la escena. “¿Qué tal, oficial? Se cayó, la puta que me parió”, sigue el empresario. “Llamen una ambulancia, por favor”, continúa. El teléfono sigue encendido; la comunicación continúa. Sáenz Valiente pide una y otra vez por Magalhaes Morao.

“Respira”, se escucha la voz de otro hombre.