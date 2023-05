Locura en Santa Fe: tras una pelea a la salida de un boliche, huyó a toda velocidad y atropelló a una joven

Una pelea entre jóvenes a la salida de un boliche situado en Timbúes, provincia de Santa Fe, derivó en otra dramática situación: un hombre, que aparentemente estaba involucrado en los incidentes, se subió a su auto, escapó a toda velocidad y en el trayecto atropelló a una chica de 20 años que caminaba por la vereda junto a su grupo de amigas.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 5.30, en la puerta de la disco Timbo y toda la secuencia del accidente fue filmada por un testigo y viralizada en las redes.

Todo comenzó a raíz de una discusión entre el automovilista, que estaba estacionado sobre la ruta 11, frente a la garita de colectivos, con un grupo de chicos que salían del boliche.

Según los testigos, el conductor del auto se bajó del vehículo, tuvo un altercado con algunos de los jóvenes, volvió a subir al automóvil y arrancó a todo velocidad con una peligrosa maniobra en U por arriba de la vereda. En ese trayecto, atropelló a Kiara Antonella M. y se dio a la fuga.

Tras el impacto, la joven quedó tendida sobre el asfalto. Inmediatamente, sus amigos dieron aviso a los servicios de emergencia y fue trasladada al Hospital Granaderos de Caballo. El parte médico indicó que Kiara está fuera de peligro. Presenta traumatismo de cráneo y escoriaciones leves.

Según medios locales, en el lugar había personal de la Guardia Urbana, que tomó los datos de la chapa patente del vehículo y se los pasó a la policía local para dar con el paradero del conductor.

El sábado pasado, otra feroz pelea a la salida de un boliche en Batán, partido de General Pueyrredón, terminó con un joven hospitalizado a raíz de las patadas y los golpes en la cabeza que recibió.

Te puede interesar: Brutal ataque a trompadas y patadas en la cabeza a un joven a la salida de un boliche en Mar del Plata

El ataque por la madrugada, en las inmediaciones de la discoteca “Momentos Bailables”, ubicada en la Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y la calle 149, a menos de 20 kilómetros del centro de la ciudad balnearia. Allí, un joven de unos 20 años se enfrentó a golpes contra al menos otros dos hombres que rondaban la misma edad.

De acuerdo con lo que se observa en un video que se viralizó entre los vecinos, la víctima -sin remera- es perseguida por sus agresores y recibe algunos golpes de puño en plena calle. En un momento, en su intento por alejarse un poco, el joven trastabilló y cayó frente a un auto que circulaba y que obviamente tuvo que detener su marcha para atropellarlo.

Te puede interesar: Por la agresión a un chofer, paran las líneas de colectivos 440, 315 y 740

Fue en ese momento que llegó la peor parte. Uno de los agresores, que lucía remera gris oscura, le dio una patada en la cabeza y lo desmayó. Sin conformarse con eso, comenzó a propinarle una serie de golpes de puños mientras al menos una decena de personas observaba el ataque. Al ver que la víctima ya no oponía resistencia, algunos de los testigos decidieron intervenir para evitar que el desenlace fuera peor.

No sirvió de mucho. El atacante, completamente fuera de sí, le pegó otra patada en la cabeza al joven de 20 años cuando ya estaba completamente inconsciente. “A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega”, fue lo que gritó el agresor al finalizar la disputa. En un momento del video llega a escucharse a un testigo que da cuenta de la violencia de la escena. “No, lo mató, lo mató”, dijo el espectador.

Este tipo de escenas se repiten una y otra vez todos los fines de semana: una pelea salvaje a la salida de un boliche, varios que miran la batalla sin hacer nada, uno que filma la golpiza y una víctima que termina internada en un hospital con heridas de distinta consideración.

Seguir leyendo