“El ciudadano común está asustado todo el día”: habló el encargado del supermercado de Rosario donde dejaron una amenaza para Messi

Habló el encargado del supermercado de Rosario atacado a balazos y donde dejaron un mensaje mafioso para Lionel Messi.

Un día después del ataque a balazos a una sucursal de la cadena de supermercados “Único”, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo que incluyó una amenaza a Lionel Messi, el encargado del comercio ubicado en Rosario habló brevemente con los medios de prensa apostados en el lugar y aseguró que los vecinos viven un “miedo” constante frente a la ola de violencia. A modo preventivo, el local amaneció custodiado por un móvil de la Policía de Santa Fe.

Mientras les abría a los empleados del comercio para que comenzaran su jornada laboral, el encargado del supermercado ubicado sobre la calle Lavalle fue abordado por los periodistas y confirmó que el horario de apertura será el habitual. Luego, al ser consultado por la inseguridad en suelo rosarino, aseguró: “Cuesta todos los días, pero ya estamos acostumbrados acá. El ciudadano común está asustado todo el día”.

“Los chicos salen de sus casas para venir a trabajar y los robos son constantes”, agregó el hombre, antes de reiterarle el pedido a los cronistas para que liberen el ingreso al supermercado.

Mientras avanza la investigación sobre el ataque a balazos y el mensaje mafioso dedicado a Messi, las autoridades rosarinas dispusieron que un móvil policial realice la custodia frente al local.

La sucursal de la cadena de supermercados "Único" ubicada sobre la calle Lavalle, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, amaneció con custodia policial tras el ataque a balazos de este jueves por la madrugada.

Ante este contexto, la ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena, brindó declaraciones radiales hoy por la mañana y descartó que se trate de “un ajuste de cuentas”.

“Coincidimos en la envergadura y el alcance de esta situación. Utilizar estos métodos es una característica que llegó a un punto máximo ayer”, sostuvo la funcionaria, durante una entrevista para Cadena 3 Rosario. Luego, se refirió a la comparación entre la escalada de violencia que vive Rosario desde hace décadas y lo que ocurría en Colombia en la época del cartel de Pablo Escobar. “No se trata de ajuste de cuentas, si no que se alude a una figura pública. Hacen negocio con el terror. Rosario claramente no es Medellín, no es ese terrorismo, pero sí hay elementos que contienen cosas que están pasando”, explicó.

Por su parte, Luis Schiappa Pietra, uno de los fiscales que investiga el ataque a balazos al comercio de la familia Roccuzzo, consideró que Rosario sufre dos grandes problemas que pueden explicar el complejo presente que atraviesa la ciudad. “Rosario tiene un problema muy grande, por un lado, de desgobierno absoluta en algunas zonas o periferias de la ciudad donde la policía no tiene ningún tipo de capacidad de intervención, actuación o prevención. Está prácticamente inexistente en algunos lugares. Por otro lado, una proliferación de mercados ilícitos grandísima, con dineros fenomenales, que de alguna manera son las circunstancias que le brinda las condiciones de posibilidad al funcionamiento de estos mercados que terminan en esas periferias urbanas con este tipo de delitos”, opinó Schiappa Pietra, integrante del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, en diálogo con FM Delta 90.3.

“Rosario realmente está en una situación muy difícil”, sentenció el fiscal Schiappa Pietra durante el reportaje.

El mensaje mafioso para Lionel Messi.

Si bien hasta el momento no se conoció el video registrado por una cámara de seguridad que filmó la balacera, ayer por la tarde trascendió una primera imagen que muestra a los atacantes disparando contra el frente del supermercado de los Roccuzzo con total impunidad.

En la fotografía parece verse a dos hombres. Uno dispara y el otro conduce una motocicleta, luego alguno dejó el cartón: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, escrito con birome, en referencia también al intendente rosarino. Ahora, estos sospechosos son buscados intensamente por las autoridades.

La primera imagen que se conoció de la balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo.

Por ahora, los fiscales Matías Edery y Schiappa Pietra no descartan ninguna hipótesis y sumaron el cartel que dejaron los sicarios en el supermercado “Único” a otros que fueron recogidos en escenas de balaceras y homicidios relacionados con la interna que se baten dos grupos de Los Monos, que ya lleva 16 hechos de balaceras y, al menos, cuatro homicidios.

