Amenazas a Messi: “Es un hecho grave”, aseguró el ministro de Seguridad de Santa Fe

Custodiado por cuatro policías, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, supervisó las pericias que se realizan en el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, que esta madrugada fue blanco de un ataque a tiros.

“Quiero ponerme a disposición de la fiscalía, que es lo atinado. Es un hecho que para mí es grave, cumpliendo esa directiva del gobernador, por eso estoy a disposición de la Fiscalía y de la Unidad Regional Número 2″, indicó el funcionario provincial.

Brilloni, que reemplazó a Rubén Rimoldi -destituido debido a la creciente violencia narco en Rosario- expresó: “Estoy a entera disposición de la familia (Roccuzzo) y para brindar las condiciones para que el supermercado funcione normalmente”. El comercio baleado se encuentra en Lavalle 2554, Rosario.

El ministro agregó que no maneja ninguna hipótesis por este ataque: “Desde lo investigativo sería un desatino dar alguna por lo cual, dicho esto, y no teniéndola, más allá de lo que salió en los medios, no tengo elementos iniciáticos para conjeturar nada”.

“Para investigar esto recurriremos a los operativos que hacemos siempre que se van distribuyendo en distintos sectores de trabajo, con responsabilidad y se trabaja todo el día”. Y completó declarando que “buscamos el trabajo de prevención para evitar el delito”.

“No hablé con Aníbal Fernández”, indicó ante la pregunta de los medios presentes si había mantenido diálogo con el ministro de Seguridad de la Nación.

Por otro lado María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo de la Ciudad de Rosario, declaró en Radio 3 que “estamos cansados de estar en la boca de todo el país y en la agenda de nadie”.

Y apuntó directo al narcotráfico: “Esto sin dudas fueron narcos y sirve para justificar que no nos cuidan. ¿En qué idioma tenemos que decírselo?”, reclamó ante los medios.

Según la funcionaria, “los delitos del país se producen el 13% en nuestro territorio y se organizan un 90% desde la cárcel”. Y agregó que “se tiene que investigar si la Policía liberó la zona, es tarea del gobernador Javkin”.

“Se revierte hablando menos y haciendo más. Hay que invertir en recursos en inteligencia criminal y a qué cárcel de máxima seguridad van a ir los narcos”, finalizó

