La Justicia de Córdoba investigará si quisieron extorsionar a Cristian Pavón a cambio de no denunciarlo por abuso sexual

La Justicia cordobesa investigará una denuncia por extorsión realizada por el exjugador de Boca Juniors Cristian Pavón, a través de la cual intentaban sacarle dinero diciendo que iban a denunciarlo por abuso sexual si no pagaba 400 mil dólares. La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en un problema de competencia entre juzgados (uno de la Capital Federal y otro de Córdoba) para resolver quién debía tramitar la causa y entendió que quedaba bajo al órbita del fuero de Alta Gracia. Allí también tramita la causa por abuso sexual que radicó la víctima, quien hizo pública su denuncia en los medios.

Según el fallo, el futbolista relató que entre febrero y abril de 2020 su representante deportivo recibió por medio de la aplicación WhatsApp un mensaje sobre la supuesta denuncia que podría realizarse en su contra por un hecho falso de abuso sexual si no pagaba la suma de 400 mil dólares estadounidenses, situación que se habría reiterado con otros mensajes recibidos entre mayo y julio de ese año, con el argumento de que si no accedía al pago se avanzaría con la iniciación de una causa penal.

Pavón sostuvo que esos mensajes aparecieron justo cuando estaba en tratativas por su pase al club de fútbol Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos de América. La noticia estaba en todos los medios. En ese momento, el deportista minimizó el asunto, pero en diciembre su representante recibió nuevos mensajes, a través de los cuales lo anoticiaban de una denuncia presentada en su contra por abuso sexual, y una cédula de notificación emitida por la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia, donde tramita el respectivo expediente.

Al respecto, Pavón afirmó que el contenido de esa presentación era falso porque no cometió el hecho del que se lo acusa. Reconoció, a su vez, que había estado con amigos en la fiesta donde la supuesta damnificada dijo que ocurrió el abuso. Según explicó luego, había llegado allí por por invitación de un amigo. Pero afirmó que jamás tuvo ningún tipo de comunicación con ella.

La joven, sin embargo, hizo púbica su denuncia en 2021. Contó que todo había sucedido el 1° de noviembre de 2019 en La Bolsa, Córdoba. “Pavón abusó de mi en un baño. Viví un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón”, dijo la víctima en diálogo con Telefé. “Al ser una bienvenida, supuse que iba a ser una fiesta tranqui, normal. Pero me encontré con una situación totalmente distinta. Una cabaña que se iluminaba sólo con las luces de un parlante, donde ocurrían hechos que para mí no son normales. Relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras no. Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó”.

Según afirmó la mujer, ella “estaba en el baño descompuesta, mareada e inestable”. “Ahí es donde Cristian forcejea la puerta, ingresa al baño y ahí adentro se produce lamentablemente el hecho”, precisó.

“Luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así. Cristian salió del baño, agarró el parlante y dijo: ‘Se terminó la fiesta, vámonos’. Y se fue con sus amigos. Yo lo empujé de bronca, se le cayó el teléfono y se le rompió. Al poco tiempo me enteré que al irse del lugar les dijo a sus amigos: ‘Esta culiada me rompió el teléfono’, como si fuera eso lo importante”, narró la mujer.

Cristian Pavón y su paso por Boca Juniors

El representante del futbolista declaró que había recibido mensajes de texto y audio extorsivos en la Ciudad de Buenos Aires. Según dijo, se los envió un estudio jurídico porteño que representaría a la denunciante. Sobre esa base, el juez a cargo del Juzgado de Control, Niñez, Juvenil y Penal Juvenil y Faltas de Alta Gracia, provincia de Córdoba resolvió declinar su competencia a favor de la Justicia Nacional.

Pero cuando el caso llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 26 de la Capital, el magistrado rechazó la declinatoria al sostener que si bien los hechos objeto de contienda habrían ocurrido en su ámbito territorial, la denuncia de Pavón no resultaría escindible de la causa por abuso sexual —que tramita ante la Justicia cordobesa—. La decisión se tomó en marzo de 2021.

Con la elevación del legajo a la Corte Suprema por parte del juzgado cordobés, el caso quedó a estudio del Máximo Tribunal. El Procurador General interino Eduardo Casal interpretó que el tema debía instruirse en la provincia de Córdoba. “Opino que desde el punto de vista de una mejor administración de justicia, y a fin de favorecer la eficacia de su investigación, la presente causa debe proseguir a cargo de la justicia cordobesa”, señaló.

El acuerdo de esta semana, el Máximo Tribunal con la firma de sus cuatro ministros ratificó ese criterio: “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se declara que resulta competente para entender en las actuaciones el Juzgado de Control, Niñez, Juvenil y Penal Juvenil y Faltas de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 26″.

