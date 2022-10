Conducía con más del doble de alcohol en sangre de lo permitido y terminó incrustado en una ferretería

Así quedó el auto

Un nuevo accidente de tránsito provocado por la ingesta de bebidas alcohólicas se registró hoy por la mañana. El escenario fue la localidad bonaerense de Berazategui, donde un joven de unos 25 años que conducía con más del doble de alcohol en sangre de lo permitido perdió el control de su auto y terminó literalmente incrustado en la entrada de una ferretería.

El violento accidente ocurrió en el local Cosquín, ubicado en la esquina de la Avenida Mitre y calle 8, donde el propietario de un Fiat Palio de color gris impactó contra la puerta y dio un giro de 90 grados. A bordo del vehículo viajaban además otros dos hombres: uno de 25 años y otro de 60 años. De acuerdo con lo que informó el diario local El Progreso, el mayor de ellos debió ser trasladado hasta un hospital porque sufrió algunos politraumatismos, aunque se encontraba fuera de peligro. Los otros dos resultaron ilesos.

Debido a la fuerza del impacto, se produjeron grandes daños en el frente de la ferretería y en el propio vehículo, que quedó destruido en gran parte de su carrocería. Al lugar arribaron ambulancias del SAME, agentes de Policía y Seguridad Municipal, quienes desplegaron un amplio operativo.

“Yo estaba en ese momento en la parte de arriba trabajando. Hizo un efecto dominó y se me cayeron todas las estanterías. Se me rompió la computadora y un montón de herramientas. Se me rompió todo adentro. Mi desesperación era que todo eso explote. Salí corriendo porque tengo dos hija viviendo arriba. Me imaginaba todo incendiado”, dijo Silvia, la dueña, en diálogo con C5N.

“Estaba trabajando. Por suerte no había ningún cliente. Uno de ellos, el mayor, sacando chapa de que era del Poder Judicial y me decía ‘mamita no vas a hacer nada’. Los otros dos llorisqueando. Estaban recontraborrachos, Media cuadra antes venían dando tumbos”, relató.

En ese sentido, agregó: “No sé cómo descendieron del auto. Cuando salí ya estaban abajo. No les pasó nada afortunadamente. A mí no me cubre el seguro porque estaban borrachos. El que manejaba era un chico que no sé si es menor de edad. Me hicieron un desastre que no sé si voy a recuperar yo que soy una laburante que no se fue de fin de semana largo”.

En realidad fueron dos accidentes. De acuerdo con Silvia, a un joven que iba en su moto y se detuvo a observar el choque del Fiat Palio se lo llevó puesto una camioneta. “Se lo tuvo que llevar el SAME. Pobre chico, todo quebrado. Así que fueron dos accidentes”, dijo la comerciante.

De acuerdo con fuentes policiales reseñadas por el diario local, el test de alcoholemia al conductor, identificado como Nicolás A., arrojó resultado positivo por 1,14. En tanto se supo que estaba acompañado por Mauro M., de 25, y Miguel S., el hombre de 60. Este último fue trasladado al hospital Evita Pueblo, a raíz de que presentaba dolores.

Asimismo, el motociclista embestido sufrió una fractura de su pierna derecha, por lo cual también tuvo que ser trasladado al mismo hospital.

