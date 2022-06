Detuvieron a los padres del sicario rosarino que asesinaba por $30 mil y pedía que lo internen para “dejar de matar gente”

El presunto sicario Nicolás Caffeina (izq) y Andrea Mc Cormick, (der), detenida

La mujer que le propuso vender drogas a su hijo mientras él le imploraba que lo interne para “dejar de matar gente” fue detenida en las últimas horas cuando fue a visitarlo a Buenos Aires, donde está preso por narcotráfico. En el procedimiento también fue arrestado el padre del sospechoso. Ambos serán indagados este lunes a las 7.30 en Rosario por la Fiscalía Federal N°2 y el Juzgado Federal N°3, ya que se encuentran bajo investigación de formar parte de una banda dedicada a la venta de estupefacientes en el cordón industrial del sur de Santa Fe.

Andrea Elisabet Mc Cormick y Miguel “Tito” Caffeina fueron detenidos por solicitud del fiscal federal Claudio Kishimoto en la noche de este sábado. Quedaron alojados en la dependencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal de Buenos Aires, donde está preso Nicolás Martín Caffeina, hijo de ambos.

Fue la misma Policía Federal quien arrestó a la madre y al padre del presunto sicario con 70 mil pesos, 1.200 dólares y tres celulares.

Nicolás Caffeina, de 21 años, es quien protagonizó en octubre del año pasado un escalofriante diálogo con su madre, a quien le dijo que estaba “desesperado” por la falta de dinero e, incluso, le comentó que deseaba internarse o suicidarse a causa de su situación derivada del consumo problemático de drogas.

“Por favor, ayudame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente. Me chupa la verga (sic) si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30 mil pesos, mami”, le dijo el 19 de octubre del año pasado durante un diálogo telefónico que está registrado dentro del expediente federal sobre la presunta banda que integraba el joven.

El presunto sicario está detenido desde principios de mayo, cuando se hicieron allanamientos en Rosario, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Ricardone, Puerto Gaboto y la Ciudad de Buenos Aires, ciudades donde se sospecha que opera la organización narco.

Lo curioso de la charla de Nicolás con su madre es que Andrea Mc Cormick intentó calmarlo y le propuso un negocio para vender estupefacientes, justamente, el problema que tenía mal a su hijo. “Hacemos una pescadería de pantalla, boludo (sic). Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro” , le sugirió la mujer.

Después del diálogo telefónico que causó sorpresa entre los investigadores, ya que el sospechoso se sabe investigado y, pese a eso, comentó los delitos que habría cometido, el presunto sicario cambió su vida en cuestión de meses. Según la investigación federal, el joven pasó en octubre de 2021 de no tener dinero a comprar un Volkswagen Bora full en marzo de 2022.

El presunto gatillero, en otra charla telefónica que está en la causa, le contó a su novia que actualmente le deben cuatro millones de pesos. Se cree, que por la venta de estupefacientes.

¿Autor del crimen?

Como el martes 19 de octubre de 2021 Caffeina le comentó a su madre que el viernes anterior había matado por 30 mil pesos a una persona “que ni conocía”, una familia de Rosario vio la nota del escalofriante diálogo en Infobae y lo apuntó como posible responsable de un crimen.

Se trata del asesinato de Sebastián “El Oso” Mandón, un ex jugador de rugby del Club Provincial que fue atacado a tiros el viernes 15 de octubre del año pasado en un complejo Fonavi de Ovidio Lagos y Rueda.

Fue Rosa Muñoz, la propia madre de Mandón la que se comunicó con Infobae. Las coincidencias en el relato la alarmaron.

“El crimen de mi hijo fue el único que ocurrió un día viernes en octubre del año pasado en Rosario y en toda la región. No tengo lugar a dudas de que es su homicida. De hecho, desde la Fiscalía de Rosario me habían adelantado que el sospechoso era de Ricardone y la conversación fue hecha desde esa localidad ”, comentó la mujer.

“Yo me enteré de esta charla antes del 24 de diciembre, de las fiestas. A ese chico se le cayó el revólver en la vereda cuando mató a mi hijo. Fue antes de que se subiera a un Peugeot 308 blanco con el que se fugó”, añadió Rosa.





