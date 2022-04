La reacción de la familia del playero agredido: “La entrega es una estrategia para aminorar la pena”

El momento en que el joven de 17 años golpeó y dejó inconsciente al playero de un estacionamiento porque encontró el auto rayado

El menor de 17 años que golpeó salvajemente y dejó inconsciente al playero Arturo López (66) finalmente se entregó después de permanecer cinco meses prófugo. Pero lejos de ser una noticia que traiga alivio, el arresto del sospechoso generó sensaciones encontradas en la familia de la víctima . Así por lo menos lo expresó Florencia, la hija mayor del empleado del estacionamiento, quien aseguró en diálogo con Infobae que el trasfondo de la entrega obedece a una maniobra del acusado para beneficiarse en el Justicia y no a un arrepentimiento genuino.

“Creo que es parte de una estrategia de esta familia de nefastos para empezar a aminorar la pena aún más. Como es menor de edad y pareciera que no cometió ningún crimen”, dijo la joven a este medio minutos después de enterarse que C., el joven que dejó en terapia intensiva a su papá después de propinarle un golpe de puño en la cara a traición, se había entregado a la medianoche en el Instituto de Menores Inchausti, de la calle Perón al 2048.

En ese sentido, Florencia cree que el sospechoso se puso a disposición de la Policía de la Ciudad y del fiscal juvenil Mauro Tereszko, por el hecho de que en apenas dos semanas va a cumplir la mayoría de edad y a partir de ese momento su rostro podría ser difundido en caso de que permaneciera prófugo. Pero no es lo único que la desanima. La hija de Arturo no cree que el sistema judicial le aplique una condena ejemplar pese a la gravedad del hecho .

“Está a días de cumplir la mayoría de edad por lo cual me da la sensación de que no es que haya recapacitado o se arrepintió, sino que no le quedó otra. Ahora está detenido pero no creo que le den una condena ejemplar y firme por su edad y porque la Justicia argentina es así”, expresó la joven. “ Como en semanas cumple 18 años, quisieron evitar que se mostrara el rostro. Justo esto vino antes de que empezara a escracharlo por todos lados para ver si lo detenían ”, agregó.

El golpe visto desde otro ángulo

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires indicaron a Infobae esta mañana los motivos detrás de la entrega y coincidieron en el planteo de la familia de López. Como el 11 de mayo próximo el sospechoso cumple 18 años, si no se entregaba en estos días, “estaba todo listo para pedir orden de captura a Interpol y mostrar su rostro porque deja de ser menor”.

El violento episodio ocurrió el 19 de noviembre del año pasado cuando el menor, luego de quejarse porque su auto estaba rayado, golpeó a Arturo, lo dejó inconsciente y con secuelas por las que todavía sigue internado en un hospital de la Ciudad. Es que según dijo Florencia a este medio, el estado de salud de Arturo durante estos cinco meses de internación mejora lentamente. “ Es un proceso en el que se avanza muy de a poco. Todavía no sabe lo que le pasó. No sabe nada. Le digo que se golpeó la cabeza en el trabajo y no le doy muchos detalles porque de todas maneras no los va a poder razonar” , explicó.

Para la joven no hay dudas de que la entrega era algo que esperaban en algún momento y a pesar de su cautela por el hecho, espera por lo menos que la Justicia esté a la altura. “No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Veo la detención como algo obvio que iba a pasar. Está velando por sus propios intereses y va enfrentar la menor pena posible”, dijo.

A pesar de todo, la joven lo único que pide es que a jueza Carla Cavallieri, que también interviene en el expediente, “actúe competentemente y les dé un poco la sensación de Justicia”.

Arturo, el playero golpeado por el joven de 17 años

Por ahora, la calificación del expediente es por el delito de lesiones graves, de acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales a Infobae. Sin embargo, según dijo Mirian Luna, ex pareja de la víctima, y representante legal de la familia en la causa, el expediente se agravará a tentativa de homicidio.

Por ahora se lleva adelante el trámite de designación de las defensas. Debido a que los abogados particulares del joven renunciaron, ahora debe ratificar a su defensor oficial o proponer un letrado particular, agregaron las fuentes.

