Merlo: perseguía a motochorros que le habían robado el celular y atropelló a dos nenes

Ocurrió en Martín Acosta, partido de Merlo

Dos menores de 14 años resultaron heridos este jueves por la tarde al ser atropellados por un conductor que circulaba de contramano mientras perseguía a motochorros que le habían robado el celular en la localidad bonaerense de Martín Acosta, partido de Merlo.

El hecho, que ocurrió aproximadamente a las 18:15 en la intersección de las calles Homero y Albarracín, coincidió con el horario de la salida de los chicos del colegio.

Enfurecido porque dos delincuentes le habían arrebatado el celular que se encontraba dentro de su camioneta, Jorge Alberto Zabala, de 42 años, se subió al vehículo y comenzó con una alocada persecución a alta velocidad por el barrio para recuperarlo sin imaginar que terminaría protagonizando un accidente de tránsito.

Sin advertir que los motochorros habían tomado la calle Albarracín en contramano, el hombre los siguió y pocos metros después, en la intersección con la calle Homero, se cruzó con dos chicos que circulaban en bicicleta: uno pedaleaba y otro iba sentado en el manubrio. A pesar de que bajó la velocidad y clavó los frenos, no pudo evitar el impacto.

Los chicos salieron despedidos varios metros y cayeron sobre el asfalto. El conductor se bajó a auxiliarlos y llamó al servicio de emergencias.

Ahí se observa el momento en que los dos nenes quedan tendidos en el asalto tras ser atropellados por la camioneta

Además de atropellar a los jóvenes que regresaban a sus casas luego de la jornada escolar, también chocó a dos vehículos -un Peugeot 207 y un Fiat Uno- que se encontraban estacionados sobre Albarracín; los cuales quedaron con sus parabrisas rotos y abolladuras varias de su costado derecho.

En el lugar se hicieron presentes los bomberos, los efectivos de la Comisaría Sexta de Merlo y dos ambulancias. Uno de los menores fue trasladado a la Clínica Figueroa, donde se constató que solo tenía politraumatismos; y el otro a la Clínica Provincial, donde deberá ser operado porque presenta la fractura de su tibia derecha. Ambos asisten al colegio Nuestra Señora de Lourdes.

Uno de los testigos que observó cómo ocurrieron los hechos confirmó a TN que el hombre que protagonizó el accidente “frenó y auxilió inmediatamente a los chicos”.

“Venía la camioneta, tiró cambio y quemó cubiertas. Me llamó la atención que circulaba a contramano y a toda velocidad. Me dio impotencia no poder hacer nada”, relató el comerciante del barrio.

“Cuando el hombre frenó ya era tarde. Los chicos volaron varios metros y pegaron contra el parabrisas de un auto que estaba estacionado. Es algo que no me lo voy a olvidar nunca en la vida”, recordó el vecino.

“Los chicos se querían levantar pero la gente les decía que no se movieran por si tenían algún hueso quebrado. El conductor se quedó siempre ahí con ellos. Fue un momento horrible para los chicos. Los bomberos vinieron enseguida a auxiliarlo”, remarcó el comerciante.

En el caso interviene la UFI Número 5 de Morón, a cargo de la Dra. Solís, quien ordenó iniciar acciones por separado respecto del robo y del accidente de tránsito. El hombre quedó acusado de lesiones culposos pero quedó en libertad ya que ese delito no requiere de su detención.

Los motochorros, en tanto, se dieron a fuga y son intensamente buscados. Por la ubicación de la cámara de vigilancia municipal, la patente de la mota no pudo ser registrada así que los investigadores se están basando en las declaraciones de los testigos.

