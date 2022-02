Su propio pitbull atacó a su beba de 7 meses: la menor está grave y pelea por su vida

Un perro pitbull atacó ayer a una bebé de siete meses en la localidad bonaerense de Morón. La menor está internada en el hospital Posadas con un una costilla quebrada y su pulmón perforado. El perro era de la familia, que se encuentra consternada por lo ocurrido.

“ El perro es mío , de la familia desde chico y hoy realmente me arrepiento de haberlo traído a la casa . Antes veía desgracias de estos animales en la tele y ahora me toca vivirlo a mí. Sólo les pido una cadena de oración por ella. Nada más, ella ahora la está luchando en el hospital Posadas”, contó Alejandro, el padre de Jazmín.

Y siguió: “Estoy esperando el parte médico, para que me digan cómo está la gordita. Todo empezó cuando estaban hablando mis papás como mi señora y comenzaron a discutir. En ese momento elevaron la voz, y la nena estaba jugando con su hermanito en el piso. Ahí fue cuando el perro la ‘manoteo’: la agarró de la espalda y le quebró una costilla”.

Por su parte, en el centro de salud local pidieron dadores de sangre de cualquier grupo y factor. No precisaron cantidad y la gente pueda acercarse entre las 7 y las 12.30.

“El animal andaba suelto por casa, y se ve que se alteró y atacó a la nena. Mi viejo al ver todo casi lo ahorca para liberar a la nena , pero en el hospital nos dijeron que lo necesitan vivo. Después vamos a ver qué hacemos, pero seguro en mi casa no va a estar más”, completó Alejandro. Por lo pronto el Pitbull está atado para evitar que le haga daño a alguien.

Pocos días atrás, también en Morón, otro pitbull atacó a unas cinco personas luego de escapar de la casa de sus dueños. La secuencia finalizó con la muerte del perro, cuando un policía intervino y lo mató a balazos.

El incidente se desencadenó poco antes de las 10 del pasado martes en la calle Alessandri entre Azul y Avellaneda, a 12 cuadras de la Base Aérea Militar. De acuerdo a testimonio de vecinos, el animal pertenece al ex concejal de Nuevo Encuentro y director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) número 9 de Morón, Marcelo Ríos.

El animal, bautizado como “Shasson” por su dueño, estaba en la vereda sin correa ni bozal cuando avanzó contra una vecina que caminaba de regreso a su casa.

“El perro me vino de frente, me saltó y me mordió el brazo”, apuntó la mujer en declaraciones a la prensa. Cuando otros vecinos intervinieron en la situación, el pitbull continuó con la agresión y los mordió en las piernas y los brazos.

Las víctimas fueron Daniel Eduardo Bernardo (57), Marta Orellana (46) y Graciela Suárez (58), según pudo corroborar Infobae de fuentes policiales.

Según la reconstrucción del hecho, llegó personal policial y del SAME ante el primer ataque. Pero al cuidador se le escapó nuevamente el perro y agredió a Agustín Martínez (57), otro de los vecinos que pasaba por el lugar.

La situación llegó a su fin cuando uno de los policías intento frenarlo y, ante la embestida del perro, efectuó un disparo en el piso con su arma reglamentaria Bersa Thunder. Tuvo que realizar un segundo fogonazo que finalizó con la vida del can, ya que el animal no se detenía.

