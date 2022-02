Por qué aún no se conoce con qué sustancia se contaminó la cocaína que provocó 24 muertes y decenas de intoxicados

Las dosis secuestradas en Puerta 8, en la localidad de Loma Hermosa

Los peritos abocados a analizar las muestras de la cocaína que causó 24 muertes y más de 80 intoxicados en los partidos bonaerenses de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham no puedieron aún identificar la sustancia de corte que se usó para contaminar los estupefacientes.

Los laboratorios donde se están analizando los estupefacientes secuestrados son dos y ambos dependientes de la Procuración Bonaerense: uno se encuentra en la localidad de Munro y el otro en La Plata. Paralelamente, el Ministerio de Salud de la provincia hace estudios sobre las muestras de sangre y orina que se les tomaron a los intoxicados.

Lo cierto es que en los estudios que se les han hecho a los estupefacientes hasta ahora no surgió fentanilo en la composición, al menos en los que se usó el cromatografo, que es el método que se utilizó primero. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté presente ese opioide, solo quiere decir que no se encontró en esta técnica.

“El fentanilo es una sustancia nueva para la argentina. Es algo a lo que no estamos acostumbrados a encontrar o buscar”, dijo una fuente de la Procuración bonaerense. Y explicó: “Para entenderlo claro. No es que vos le ponés la sustancia a la máquina y te dice qué tiene. Vos le ponés la sustancia y le tenés que ir preguntando, sustancia por sustancia, a ver en cuál hay coincidencia. Hay que tener en cuenta que se generan 3.000 sustancias nuevas por año en el mundo y los opioides son más de 200 ″.

Según los especialistas, las técnicas que se utilizan trabajan con “picos” que se comparan con las bases de datos ya cargadas: “Si la sustancia no está en la base de datos, no te va a aparece nunca” , avisa un especialista en el tema.

Si bien es cierto que el cromatografo dio negativo de fentanilo, aún los especialistas estan realizando contrapruebas por si es un falso negativo. En los dos laboratorios de la Procuración se está trabajando con distintas base de datos. Lo único confirmado desde los laboratorios es que dio positivo de clorhidrato de cocaina.

“Eso es sencillo de determinar porque ya estamos acostumbrados a encontrarlo. Es una sustancia cargada en las bases de datos. Situación diferente a la que estamos viviendo con la otra sustancia”, describió la fuente consultadas.

La presunción de que era fentanilo la sustancia mezclada con la cocaína comprada en el búnker del asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero surgió a partir de la reacción favorable de algunos pacientes internados a la naloxona, un antídoto para intoxicaciones con opioides. Por ello, fuentes de la investigación consultadas por la agencia de noticias Télam aclararonó que “también se están cotejando las muestras de la droga con otros opioides, pero además con venenos, fármacos, agroquímicos y otras sustancias” .

Según el último reporte oficial, 24 personas fallecieron -tres muertes ocurrieron en la vía pública-, y fueron 84 las que terminaron internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona Noroeste y Oeste del Conurbano, de los cuales aún hay decenas hospitalizadas, según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Los propios pacientes aportaron el dato de que la cocaína que habían consumido la habían comprado el martes pasado por la noche en un búnker de Puerta 8, que fue allanado al día siguiente.

Allí se detuvo a seis personas -cinco hombres y una mujer de entre 18 y 47 años-, y se secuestraron las mismas dosis de medio gramo de cocaína en un envoltorio de nailon rosado transparente que aportaron los damnificados.

En esta causa, el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de San Martín, indagó a esas seis personas y les imputó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, homicidio y tentativa de homicidio.

Pero en paralelo, la Justicia Federal de Tres de Febrero detuvo en otro expediente, que ya se venía investigando desde agosto pasado, a Joaquín Aquino (33), alías “El Paisa”, y otras seis personas como acusadas de integrar una banda narco de la zona.

A raíz de diversas coincidencias detectadas en la investigación por las muertes con droga adulterada, Aquino es ahora señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense como quien pudo haber elaborado y vendido esa cocaína.

En tanto, en Rosario, ocho personas permanecían hoy internadas tras el consumo de cocaína durante el fin de semana y con síntomas similares a las víctimas de la provincia de Buenos Aires, por lo que la justicia federal de esa ciudad santafesina ya investigaba si puede haber relación con la droga que mató la semana pasada a 24 bonaerenses.

