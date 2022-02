“Temí por mi vida”, dijo la mujer que denunció a “La Hiena” Barrios por violencia de género

"En todo momento temí por mi vida", dijo la mujer agredida por "La Hiena" Barrios

“¿Qué están esperando, que vuelva a matar a alguien más?”, planteó Soledad, la mujer que denunció haber sido agredida por Rodrigo “La Hiena” Barrios. Es que el ex campeón mundial superpluma de la OMB que fue condenado por atropellar y matar a una embarazada en Mar del Plata once años atrás, sumó este viernes en su prontuario un nuevo conflicto con la ley: esta vez, la Policía Bonaerense lo arrestó por violencia de género. El relato de la mujer.

A primera hora del día, la UFI de Violencia de Género de Tigre a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga dispuso un allanamiento de urgencia en la casa, donde se encontraron plantas de marihuana de gran tamaño. El arma, sin embargo, no fue hallada. El ex boxeador está acusado del delito de amenazadas agravadas por el uso de arma, en un proceso de flagrancia.

Al ser trasladada a fiscalía, la mujer mostró sus lesiones y dijo que los médicos no la habían revisado bien. Por tanto se constató bien esas lesiones y a Barrios se le sumó la imputación por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género , según precisaron por la tarde fuentes del expediente a Infobae.

“El solo se imaginó que uno lo podía llegar a denunciar por las plantas de marihuana que tenía. Dijo que su libertad no tenía precio y le agarró una locura. Yo terminé aportando un video a la fiscalía , cuando me toma declaración”, comentó esta noche Soledad al recordar lo sucedido.

La mujer continuó: “Entonces él dice: ‘Ya descarto esas plantas’. Se va afuera y abraza una de las plantas y la intenta sacar de raíz, pero no la puede sacar. Hizo bochinche y gritaba como loco, como enfurecido. Ahí es cuando yo lo estoy filmando con el celular ”.

“Intentó arrancar la planta y la quebró. Ahí se detonó cuando vio que lo estaba grabando . Con la remera se tapa la cara y murmuraba cosas por lo bajo. Ese fue el detonante”, precisó la mujer en diálogo con el canal TN.

“¿Temiste por tu vida cuando te apuntó con un arma?”, le preguntó el periodista. “ En todo momento temí por mi vida . Hubo amenazas muy grandes. De desprecio, de un montón de cosas. Maltrato psicológico. Que si yo lo denunciaba no iba a durar cuatro días en la calle” contó Soledad.

En este sentido, planteó: “Los jueces y fiscales que hoy me atendieron me dijeron que él ya tiene antecedentes por violencia de género. Entonces, si él ya tiene antecedentes, qué es lo que hicieron con las mujeres anteriores, ¿por qué él no quedó detenido? ¿por qué él no quedó imputado?”

“ ¿Qué están esperando, que vuelva a matar a alguien más? Le dan privilegios porque es “La Hiena Barrios’'. Su situación se agrava y cada vez somos más mujeres las que tenemos que pasar por lo mismo. Basta, porque es una persona que va a terminar matando. Podría haber sido el caso de anoche. No lo sé”, completó.

En su indagatoria, confirman fuentes del expediente a Infobae, Barrios declaró y negó los hechos y además aseguró no tener armas.

En su declaración, “La Hiena” dijo que la mujer tiene un “interés mediático”. Contó que durante el encuentro, él se negó hacer un vivo con ella en redes sociales y que también se negó a tener sexo. Barrios sostuvo que entonces la mujer comenzó el conflicto y gritó mientras le pedía al hijo que llamara a la Policía, porque él “tenía un arma”. Señaló que la víctima quiere prensa y que él sólo tenía un celular en la mano.

Quién llamó al 911 es materia de discusión, con un expediente en sus primeras horas. En el sumario, consta que hubo una alerta de un transeúnte que pasó y oyó a la mujer gritar. “Me vas a matar, me vas a matar”, era la frase. Al llegar la Bonaerense, el hijo de 13 años afirmó que fue él quien hizo la llamada, al ver que la vida de su madre estaba en peligro.

La mujer aseguró que en medio de la discusión, Barrios llamó a un hijo suyo y dijo: “Vení a buscar las plantas”. Se desconoce si, efectivamente, el hijo llegó al lugar para llevarse el arma de fuego, en vez de la marihuana.

La mujer hizo una declaración espontánea ante los efectivos de la Policía Bonaerense. Afirmó que conoció a Barios por la red social Badoo hace poco tiempo y que habían ido a pasar la jornada a la casa de Barrios con su hijo. Estando en la casa, se produce una discusión por las plantas de marihuana. Allí, la mujer ve un arma. Discuten. Barrios, de acuerdo al relato, toma el arma y dice: “Yo no voy a caer preso otra vez por tu culpa”.

El 24 de enero de 2010, Barrios chocó su camioneta contra un Renault que estaba estacionado, en Mar del Plata. Este segundo vehículo arrolló y le provocó la muerte a Yamila González, de 20 años y embarazada de seis meses. Barrios huyó de la escena del crimen a toda velocidad y en contramano, dándose a la fuga y entregándose unas horas más tarde a la Policía Bonaerense.

Pese a que en los análisis de sangre no se encontraron rastros de alcohol o cocaína, en abril de 2012 fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por homicidio culposo.

Desde que recuperó en libertad en 2017, poco se supo del boxeador. En 2018 volvió a la actividad al ganar una pelea de carácter oficial y en 2019 se subió dos veces más al ring, otras dos victorias. El 1° de enero de 2020 fue víctima de un ataque en Córdoba, cuando un hombre lo apuñaló en la madrugada de Año Nuevo en un complejo de cabañas en Capilla del Monte.

