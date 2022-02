“No voy a trabajar, me la mandé, la maté”: el mensaje que salvó a una mujer y delató a un violento

El arma con la que García intentó asesinar a su pareja y luego quitarse la vida

Un hombre atacó a su esposa a cuchillazos, luego intentó quitarse la vida con la misma arma y todo fue descubierto porque le mandó un mensaje a su hermano, donde le decía: “ No voy a trabajar, me la mandé. la maté” . Pero la mujer no había fallecido y ahora se encuentra internada, al igual que su marido, quien está con custodia policial. El intento de femicidio se produjo en las últimas horas en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza.

Todo ocurrió en un domicilio ubicado en Manuel Arias, entre Alagón y Lavalleja, cuando Elvio García, de 42 años, apuñaló a su esposa, Aida Gamarra, de su misma edad. Tras el bestial ataque, el agresor le mandó un mensaje a su hermano y le contó lo que había hecho.

“No voy a trabajar, me la mandé, la maté”, fue el texto que recibió el hermano de García en su celular y, de inmediato, dio aviso al 911. Personal de la comisaría local arribó a la casa de Elvio García y, mientras esto sucedía, el agresor intentó quitarse la vida cortándose el cuello con el mismo cuchillo con el que había herido a su pareja.

Cuando los agentes ingresaron a la propiedad de González Catán, se encontraron con una escena tétrica: había charcos de sangre y los dos heridos estaban tirados sobre el piso. A García lo encontraron en la entrada a la habitación con una herida en el cuello y en el abdomen; mientras que la mujer fue hallada con múltiples puñaladas en el cuello y en el resto de su cuerpo.

La escena con la que se encontraron los policías que acudieron tras el llamado al 911

De inmediato, los dos heridos fueron trasladados al hospital Simplemente Evita, donde fueron operados y hoy continuaban internados en terapia intensiva.

El caso quedó en manos del fiscal Luis Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar, de Género y Delitos contra la Integridad Sexual del departamento judicial de La Matanza.

El funcionario judicial dispuso un allanamiento en la vivienda de la pareja. Allí, los policías secuestraron dos celulares Samsung y un cuchillo con mango de madera que tenía restos de sangre. En tanto, el fiscal Brogna dispuso la aprehensión de García por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

Ambos se encuentran hospitalizados

El caso ocurrió este martes, justo cuando desde el observatorio feminista MuMalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana- difundieron un informe que indica que en el primer mes de 2022 se registró un femicidio cada 31 horas.

Un total de 24 femicidios, entre ellos tres vinculados y dos transfemicidios, se registraron durante el primer mes del año en la Argentina, lo que promedia un crimen cada 31 horas y lo que provocó que 29 niños, niñas y adolescentes se quedaran sin su madre, según un informe de la organización feminista, que confecciona todos los meses estadísticas de asesinatos relacionados a violencia de género.

Justamente, el 29 de enero pasado, Oriana GIaninni (21) fue asesinada en la zona Sur de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, y por el crimen se encuentra detenido su ex pareja, principal sospechoso y a quien los vecinos vieron entrar al domicilio de la víctima horas antes del hallazgo del cuerpo.

El femicidio fue descubierto por Daniela Rechimon, madre de la víctima, cuando regresó de su trabajo porque su hija no respondía los mensajes y llamadas a su teléfono. La mujer, remisera de profesión, comenzó a revisar los diferentes ambientes de la propiedad hasta que en el baño se encontró con una escena brutal: a Oriana tirada en el suelo, ensangrentada y con una herida de arma blanca en el cuello.

Oriana Gianinni (Facebook)

De acuerdo con lo que publicó el diario La Voz, un vecino de la familia, llamado Braian, contó que más temprano había escuchado llegar en moto al ex novio de la joven, pero explicó que no notó nada extraño y que se fue a dormir hasta que se despertó por los gritos de Rechimon por el hallazgo del cuerpo.

Esta misma persona aseguró que otros habitantes de la zona también vieron cómo el sospechoso, Nicolás Zabala, de 24 años, escapó a toda velocidad del lugar. La Policía empezó a buscar al sospechoso intensamente y al poco tiempo fue capturado por efectivos de la Departamental de Río Cuarto.

SEGUIR LEYENDO