Paula Guerrero negó haber asesinado a su hijo de dos años: dijo que mezcló alcohol con pastillas y se durmió

Paula Yasmina Guerrero y su hijo Milo

Este martes por la tarde, Paula Yasmina Guerrero, la mujer de Parque Patricios acusada de matar a su hijo Milo Derto, fue indagada por la Justicia y negó ser la autora del crimen de su bebé de dos años. “ Yo no lo maté. Me quedé dormida porque había tomado alcohol con clonazepam ”, le dijo a la jueza Alejandra Provitola, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

Sin embargo, para la magistrada hay un dato que no cierra: en los estudios que le realizaron a Guerrero en el hospital Penna, previo a quedar detenida, no se encontraron rastros de este medicamento, ni de bebidas alcohólicas. Tampoco en el allanamiento que se realizó en el departamento de la avenida Caseros al 2.400, donde vivía junto a su hijo se secuestraron botellas ni pastillas.

“ No hay nada compatible con lo que dijo que tomó ”, indicaron investigadores del caso a este medio. “Del domicilio se secuestraron dos celulares, una tablet y varios elementos relacionados con la causa, entre ellos prendas de vestir y almohadas. De momento, la vivienda permanecerá clausurada”, agregaron.

Acerca de la cotidianeidad de Paula Guerrero, vecinos del barrio dijeron a Infobae que muchas mañanas “aparecía con olor alcohol, la mirada perdida, se notaba que no estaba bien”, relató una mujer que veía las botellas que diariamente sacaba en bolsas de adentro su casa. Y agregó: “Se iba a la calle a hablar por teléfono y a fumar y los dejaba a los chicos en el palier. Andaban descalzos y solos por ahí, esperándola a ella, que a veces decía que salía a comprar y tardaba un montón, los dejaba solos”.

En Parque Patricios, el departamento del edificio de la avenida Caseros al 2.400, donde vivía Paula Guerrero, está clausurado (Foto/Maximiliano Luna)

Los padres de Milo, Felipe Derto y Paula Guerrero, se conocieron hace cuatro años, trabajando en un restaurante de San Telmo. Al poco tiempo ella quedó embarazada del nene y algunos meses después del nacimiento, según la familia Derto, la relación se volvió “tóxica”: ella lo acusaba de ser violento y le puso una restricción perimetral; él en cambio le aseguró a su familia que era ella quien lo maltrataba e inventaba agresiones.

En Año Nuevo, después de una feroz discusión dentro del departamento de Parque Patricios, Felipe y Paula se separaron y, el 10 de enero, él la denunció en la Comisaría 4 de Parque Patricios. El jueves pasado, la última vez que Felipe vio a su hijo con vida, según declaró, notó que ella no estaba bien y vio a su hijo “como perdido”. Por eso decidió hacer una presentación formal ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para acceder a una tenencia temporal.

Según supo este medio, en esa semana, la mujer le había mandado mensajes anunciando que haría lo que hizo. No solo a él sino también al tío del nene, Alexis Derto. “Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé . Ya me cansé de llamarlo (a Felipe) y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir”, dijo. “No te conozco pero, por haberme escuchado, te quiero. Vení, decile: ‘Chau’ al tío, hasta acá llegamos nosotros . Cuidate”, le dijo en un audio de WhatsApp y se quebró.

En este contexto, la magistrada solicitó informes a otros juzgados por denuncias cruzadas, un informe psicológico de Guerrero y las historias clínicas completas de ella y del papá del nene . También ordenó tomar declaraciones testimoniales a familiares de Milo, ya que el presunto crimen del menor se dio en el marco de una puja judicializada por la tenencia del chico entre Paula y Felipe.

Milo había cumplido los dos años el 24 de diciembre pasado

Los resultados de la autopsia al cuerpo de Milo todavía no se revelaron. Según pudo saber Infobae, el cuerpo no presentaba lesiones visibles a simple vista, tal como en el caso de Ana Fabro, la bebé de tres meses supuestamente estrangulada por su abuela en Ingeniero Budge. Por otro lado, hay una versión que indica que Milo habría tenido una patología de base, supuestamente cardíaca.

Así, la jueza trabaja para definir la imputación contra Paula Yasmina Guerrero y cómo sigue el expediente: la jueza no descarta bajo ningún concepto que, por ejemplo, Milo haya sido sofocado con una almohada u otro objeto, algo que deberá determinar la autopsia misma.

De acuerdo con el reporte policial, la muerte de Milo ocurrió este sábado a la tarde en una casa de la avenida Caseros al 2.400. Los médicos del Hospital Garrahan confirmaron que Milo murió por un paro cardiorrespiratorio, aunque aún no pudieron determinar qué provocó que su corazón dejara de latir.

