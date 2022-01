Buscan a un hombre de 48 años que desapareció mientras hacía kitesurf en el Río de la Plata

Valentín de María tiene 48 años y es de Escobar, provincia de Buenos Aires (Facebook)

Una hombre de 48 años es intensamente buscado desde ayer a la tarde, luego de que que desapareció mientras realizaba kitesurf en el Río de la Plata, a la altura de de la localidad bonaerense de Berazategui. Estaba sin chaleco salvavidas, se cayó de la tabla y nunca regresó a la costa .

Se trata de Valentín de María, padre de un adolescente y empresario de una fábrica de hilos industriales. Oriundo de Escobar, provincia de Buenos Aires, De María practica este deporte desde hace dos décadas.

Según supo Infobae, fue su novia quien lo vio caerse y pidió ayuda. Desde entonces, hace ya más de un día, comenzó una intensa búsqueda a la cual Prefectura se sumó con personal especializado, una moto de agua, un semirrígido, el guardacostas GC- 79 Río Deseado y un helicóptero .

“ Esperanzas no hay muchas . Si aparece con vida sería un milagro. Él se metió con un equipo prestado, pero no tenía chaleco . Se confió y fue una desgracia. Valentín es un tipo que tenía muy buen estado físico y hacía esto de manera habitual ”, contó Alejandro Cao, el cuñado del kitesurfista desaparecido, a Infobae.

El operativo incluye a la Prefectura Naval Argentina y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

En diálogo telefónico con este medio el cuñado del kitesurfista contó que el hombre de 48 años estaba con su pareja y unos amigos: fue uno de ellos quien le prestó la tabla y la vela. “Dale metete, yo te doy mi equipo”, le habría dicho.

“Como no tenía chaleco, mi cuñado dudó pero al final se metió. Fue una decisión muy desacertada porque tampoco había guardavidas . Tras su caída, una persona fue a rescatarlo con una moto de agua, pero no pudo hacer mucho. Toda una sucesión de hechos desafortunados”, dijo Cao a Infobae. También manifestó su preocupación por el operativo de búsqueda. “ Es muy importante que no quede inconcluso ”, sostuvo.

Por el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 descentralizada de Berazategui, a cargo de Laureano Carlos Riera.

Valentín de María es padre de un adolescente y empresario de una fábrica de hilos industriales (Foto/@nandotocho)

Hace seis meses, el sábado 26 de junio de 2021, se reportó un caso similar en las playas de San Clemente del Tuyú. Desde entonces, María Victoria del Rosario Pardo (30), aficionada al kitesurf y ex jugadora de hockey del Club San Martín, está desaparecida. Fue luego de adentrarse con su tabla y su vela en las aguas de Punta Rasa.

Al igual que Valentín de María, María Victoria del Rosario Pardo se metió al mar junto a un grupo de personas que practicaban kite. Pero a diferencia del hombre de 48 años, la joven sí ingresó al agua con protección. Llevaba un equipo de neoprene negro con capucha, guantes y chaleco rojos y un kite cabrinha de 5 metros azul y turquesa.

María Victoria del Rosario Pardo (30), ex jugadora de hockey del Club San Martín, desapareció el sábado 26 de junio de 2021 mientras hacía kitesurf en San Clemente del Tuyú

“En un momento a ella, ‘se le cae la vela del kitesurf’ y una de las amigas la ayuda a formar una especie de ‘balsa’ que, se trata de una maniobra de emergencia prevista por los aficionados a este deporte acuático. La joven la deja flotando y con vida y va a buscar su propio equipo a la costa para remolcarla ”, explicaron a Infobae.

Sin embargo, cuando la chica ingresa al agua para rescatarla, su amiga comienza a alejarse producto de la marea y los vientos hasta que la perdió definitivamente de vista. Fue entonces cuando esta persona decide dar aviso al 911, que activó el operativo de búsqueda.

En la investigación del hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Mar del Ajó. La joven sigue desaparecida .





