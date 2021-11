Se complica la situación del hijo de uno de Los Nocheros condenado por abuso sexual

Lautaro Teruel fue condenado a 12 años de cárcel por dos violaciones

Marco Lautaro Teruel, hijo de Mario, miembro de Los Nocheros, fue condenado hace menos de un mes a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos chicas, una de ellas menor de edad. Desde entonces, está preso en una unidad carcelaria de Salta pero tal como se preveía, pero la causa todavía está lejos de cerrarse. Después de conocer los fundamentos de la sentencia, el fiscal Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, presentó un recurso de casación ante la Sala III del Tribunal de Juicio para que se revise la decisión y le den más años de cárcel.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el funcionario también apeló la absolución a Silvio Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, coimputados en una de las causas, quienes habían quedaron en libertad por el beneficio de la duda. Por su parte, tanto las querellas, que representan a los dos víctimas, como la defensa de Teruel, también apelaron el fallo .

Teruel fue juzgado en dos causas distintas en el proceso penal. En la primera fue condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado en concurso ideal (cuatro hechos) con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño. En la segunda, en tanto -en la que estaba acusado con sus amigos Rodríguez y Farfán- lo sentenciaron por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, cuando la víctima tenía 19 años.

En su recurso de casación, el fiscal Obeid solicitó dos cambios: que se modifique la calificación a acceso carnal respecto al caso de la menor y que “se dé por comprobado el grave daño a la salud” de la víctima. De esta manera -indicó el MPF- Teruel debe ser condenado a 17 años de cárcel por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño, en concurso real. A esto se le suma la sentencia por la segunda causa.

Lautaro Teruel frente a la jueza Carolina Sanguedolce, y los vocales María Gabriela González y Pablo Farah

En relación a la situación de los amigos de Teruel, Obeid pidió que revoque la absolución, se los sentencie en calidad de coautores y les apliquen la condena a ocho años de prisión. El fiscal consideró consideró que “la pena de 12 años aplicada resulta desproporcionada con el grado de injusto y con la culpabilidad del sujeto”.

En ese sentido, recordó que la escala penal por la cual correspondería condenar a Teruel contempla un mínimo de diez años y un máximo de 50 y que los 17 que pide “son ajustados a derecho”. Otra de las críticas del fiscal al fallo fue que el Tribunal consideró como atenuante el el hecho de que el hijo de Mario Teruel mostrara arrepentimiento y pidiera perdón a las víctimas. Para Obeid, el único interés de Marco Lautaro con ese supuesto arrepentimiento fue “evitar que la víctima lo denunciara ”.

Infobae dialogó con Lucio Flores Giralt, abogado de la segunda víctima de Teruel, quien dijo que también apeló el fallo del Tribunal y pidió 15 años para el hijo del Nochero y 10 para Rodríguez y Farfán. “ Consideramos que 12 años por dos hechos de esa gravedad nos parece nada. En el primer hecho se lo condena por corrupción de menores, cuyo mínimo es 10 años, y por el segundo hecho se lo condena por abuso sexual con acceso carnal cuyo mínimo es seis y le dieron 12 en total ”, cuestionó el letrado.

Flores Giralt criticó que no se consideraron agravantes como el daño a la salud de las víctimas y sí los supuestos atenuantes, como el supuesto arrepentimiento del acusado. “Siempre apuntó su discurso para salvarse él y no como una real muestra de que estaba arrepentido. Sólo buscaba desactivar una segunda denuncia”, agregó el abogado, en consonancia con el planteo del fiscal.

Otro punto señalado por el letrado fue la absolución a los otros dos coimputados. Dijo que está probado su participación y que debería ser evaluada, aunque aclaró que está claro que no deberían recibir la misma pena que Teruel, ya que su grado de participación fue menor porque no incluye el acceso carnal. “Si con las pruebas o los 15 testigos no tenemos una condena ejemplificadora, ¿en qué otro caso lo vamos a tener?”, se preguntó.

SEGUIR LEYENDO: