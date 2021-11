“Estaba drogado y me la mandé”: la declaración ante la Justicia del acusado por el femicidio de San Justo

Norberto Rodríguez reconoció ante el fiscal haber matado a su pareja, Liliana Beatriz Lezcano

Norberto Rodríguez (45), el hombre acusado de asesinar a puñaladas y balazos a su pareja, Liliana Beatriz Lezcano (50), en una casa de la la localidad bonaerense de San Justo, admitió hoy ante la Justicia haber cometido el femicidio bajo el efecto de drogas. Además, dos de sus compañeros de trabajo aseguraron que les pidió ayuda para deshacerse del cuerpo porque “no quería ir preso”.

“ Estaba drogado y me la mandé ”, reconoció el hombre cuando declaró este mediodía ante el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, según reveló un vocero de la investigación a la agencia Télam.

Tras su indagatoria, Rodríguez quedó formalmente imputado por el “homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género”, el cual contempla la pena de prisión perpetua.

Fuentes con acceso al expediente confiaron que no existían denuncias previas de la víctima contra Rodríguez y añadieron que, en base al resultado preliminar de la autopsia, se estableció que la mujer fue asesinada de dos disparos de arma de fuego, uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la pierna izquierda.

También detallaron que el cuerpo presentaba numerosas puñaladas realizadas con una cuchilla, además de algunos cortes en las extremidades, señal de que el agresor intentó descuartizarla .

El femicidio ocurrió en la planta baja de una casa sobre la calle Thames al 3800, en el barrio Villa Constructora de San Justo

Esta mañana, una compañera de trabajo de Rodríguez, llamada Florencia, relató al canal C5N que cerca de las 6.30 del domingo 7, el acusado la llamó insistentemente y que cuando ella respondió al teléfono el hombre le dijo: “Tengo un muerto en mi casa”.

La mujer relató que le preguntó qué había pasado y Rodríguez le respondió: “ Tomamos cerveza, tomamos pastillas, tomamos cocaína y fumamos porro. Me acosté y cuando me levanté ´Lili´ estaba muerta ”. Luego dijo que el hombre le pidió ayuda para “cortar y enterrar” el cuerpo de su pareja porque no quería ir preso.

Tras escuchar el pedido de su compañero, con quien trabajaba en una cooperativa de limpieza, Florencia le dijo que espere y llamó a un jefe de la Policía de La Matanza para que enviara una patrulla al domicilio de Rodríguez. El jefe policial le pidió que lo calmara y le dijera que no se escapara, por lo que Florencia volvió a llamar a Rodríguez para entretenerlo y pedirle que no se fuera. “ Si viene la policía, les tiro ”, le manifestó el imputado, según recordó la mujer.

Finalmente, añadió la testigo, la policía ingresó a la vivienda y redujo a Rodríguez, quien quedó detenido.

La policía bonaerense se llevó detenido a Rodríguez

La mujer agregó que cuando cortó el teléfono recibió la llamada de otro compañero de trabajo, José Luis, quien le contó que minutos antes también había recibido una llamada del femicida.

De acuerdo con el relato de Florencia, José Luis alcanzó a ir hasta la casa del acusado cuando este le pidió ayuda y vio que tenía una arma tumbera y que estaba el cuerpo de Lezcano en una habitación. “ Ahora te vas a callar y a no decir nada ”, le dijo el acusado a su amigo, tras lo cual le pidió que lo ayudara a “descuartizar el cuerpo”, contó la testigo.

José Luis logró escapar de la vivienda y la llamó a Florencia, quien le dijo que ya había mandado a la policía a la casa. La testigo dijo que conocía a Rodríguez desde hacía cuatro meses y que nunca había entrado a su domicilio. “No sé por qué me llamó a mí”, describió la mujer, quien se puso a disposición de la Justicia.

Los dichos de esa testigo y del compañero quedaron asentados primero en un acta policial y luego fueron incorporados a la causa como evidencia, ya que ambos declararon ante el fiscal Medone. “Tengo hijas y amigas mujeres. A Lili la vi cuatro veces y era una buena persona, me pongo en su lugar... No puedo creer que todavía pase esto con las mujeres”, dijo Florencia entre lágrimas.

En la casa de la calle Thames, donde también funciona un taller mecánico, los efectivos encontraron además varias plantas de marihuana

El femicidio de Liliana ocurrió ayer a la madrugada en una vivienda situada en la calle Thames al 3800, en el barrio Villa Constructora, de San Justo, en el sudoeste del conurbano.

Al arribar, los efectivos hallaron a Lezcano muerta, sobre un charco de sangre en su dormitorio, y aprehendieron a Rodríguez.

Las fuentes detallaron que, a simple vista, la mujer presentaba múltiples lesiones y que en el lugar se secuestraron distintas armas, entre ellas algunas de fabricación casera tipo “faca” y una escopeta “tumbera” con cartuchos 12/70.

SEGUIR LEYENDO: