Salta: una mujer víctima de violencia de género fue abusada por el policía que la debía custodiar

Un efectivo de la Policía de Salta que estaba designado para cubrir una consigna fija para una víctima de violencia de género fue detenido por un caso de abuso, tras ser denunciado por la mujer a la que debía custodiar.

La denuncia fue presentada el miércoles pasado y el acusado, el cabo Alberto Rubén Martínez, fue imputado en las últimas horas como autor del delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad, en ocasión de sus funciones.

Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal salteño, el hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles pasado en una casa del barrio de la zona este de la capital salteña. La víctima tenía una consigna fija asignada por un Juzgado de Violencia Familiar y de Género y Martínez llegó a su domicilio en la noche del martes para ocuparse de esa tarea.

La mujer contó que, en un momento dado, le permitió al cabo ingresar a su casa y, para que no lo afectara el sueño, le dejó la tele prendida en el living. Luego se fue a dormir. Sin embargo, una horas después, alrededor de las 3, fue sorprendida por el policía, que se metió semidesnudo a su cama.

“A las 3.15 viene este policía y me dice: ‘Correte para la pared’ y me pregunta la hora. Después me dice ‘yo me voy a acostar en la orilla’. Le dije que no podía hacer eso, que me tenía que cuidar”, relató la víctima a el diario El Tribuno.

Y continuó: “Cuando se acostó ya no tenía ropa, estaba con un boxer. Me empujó contra la pared, me abrazó, me tocó los pechos, quería sacarme la remera, le dije que no... Le digo ‘¿por qué hace esto?’, y me dijo... ‘me tenté’”.

La mujer contó que todo terminó gracias a la llegada de otro oficial, que pasó por la casa para controlar que Martínez se encontrara en su posición. Sin embargo, al no verlo en la puerta de la vivienda, comenzó a llamarlo haciéndole luces con el patrullero y sonando la alarma. La víctima aprovechó que el cabo se levantó para cambiarse y salió de la casa a los gritos alertando al oficial.

Ministerio Público Fiscal de Salta

Martínez fue detenido y este viernes fue citado a declarar ante el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Obeid, quien quedó a cargo de la investigación.

Durante la audiencia, el imputado estuvo acompañado de un defensor particular y, tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar y anunció que lo hará por escrito.

La Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente el mantenimiento de la detención de Martínez, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas en el marco de la investigación.

Fuentes policiales informaron que, tras conocer el hecho, la fuerza suspendió inmediatamente a Martínez, que ostenta la jerarquía de cabo, con intervención de la Oficina General de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad, que gestiona la investigación para evaluar la conducta del investigado.

“Tengo una denuncia por amenazas de muerte y ahora este problema, porque al custodio sé que lo echaron y está detenido. Hoy temo más que nunca por mi seguridad, es muy lamentable”, expresó con tristeza la mujer.

Ante una situación de violencia o abuso no dudes en llamar y denunciar: Línea 144 Atención a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia y Línea 137 Atención a víctimas de violencia familiar y sexual.

SEGUIR LEYENDO: