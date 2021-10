La lista de precios de la subasta de los bienes de Diego Maradona: hay propiedades y autos de lujo

La subasta por los bienes de Maradona comenzaría antes de fin de año (EFE/ Mahmoud Khaled)

Finalmente, la Justicia autorizó la subasta de los bienes de Diego Armando Maradona que había sido solicitada varios meses antes por los cinco herederos del Diez. La jueza civil platense Luciana Tedesco del Rivero, que maneja los destinos de la sucesión, autorizó a que entren en remate dos propiedades, tres vehículos de alta gama y elementos personales del astro que están conservasdos en dos containers en la localidad de Beccar. Sin embargo, según acordaron entre los abogados de los hijos del ex futbolistas, no entrarían aquellos objetos que poseían una carga emocional para Diego.

Según el escrito de 8 páginas al que pudo acceder Infobae, una de las propiedades que será subastada es la icónica casa de Cantilo al 4000 que Maradona le regaló a sus padres a mediados de los 80s Se trata del chalet en el que Diego reconoció oficialmente a su hijo mayor, Diego Junior, en 2016 y en el que, hasta hace pocos meses, vivían sus hermanas. El precio base de este ítem será de U$S 900.000.

El otro inmueble que será subastado es un departamento ubicado en Mar del Plata, tipo dúplex, sobre la calle Carlos Tejedor al 700. Esa casa, ubicada a unas diez cuadras del mar, fue utilizada por varios integrantes de la familia Maradona cada vez que tenían que visitar la ciudad balnearia. Comenzará a subastarse en U$S 65.000

En cuanto a los vehículos, los autorizados para ingresar en la compulsa son tres. El primero es una minivan Hyunday H1 modelo 2018 con la que Maradona y su entorno solían moverse cuando visitaban Buenos Aires que iniciará su remate en U$S 38.000. El segundo un BMW M4, del año 2019, que tiene la firma del Diez estampada en su parabrisas con un precio base de U$S 165.000. Por último, otro BMW, en este caso 750I, del 2020 tasado en U$S225.000. El elevado precio de este tiene que ver con que es un vehículo de altísima gama que prácticamente no llega a la Argentina. Se cree que, como mucho, hay 5 en el país.

El BMW que se subastará y tiene la firma de Diego en su parabrisas

En las bauleras de Beccar, según el escrito de la jueza, hay más elementos que podrán ser ofrecidos a la venta, entre cintas de correr, máquinas de cuádriceps, televisores, cuadros y prendas deportivas.

Sin embargo, el abogado de uno de los herederos, que participó en las negociaciones, aclara qué tipo de elementos se subastarán: “Acordamos con todas las partes involucradas que no será nada que tenga valor sentimental. Por ejemplo, las camisetas que ingresarán son aquellas que Diego no usó o que le daba la marca deportiva que lo vestía. Quedamos entre todos que las camisetas firmadas o los premios no se rematarán”.

La empresa que estará a cargo del evento es “Adrián Mercado” que se comprometió a organizar la subasta por streaming con posibilidad de que ingresen participantes de todo el planeta. Además, está estipulado que la organizadora invierta 4 millones de pesos en publicidad. Si bien aun no hay una fecha estipulada para la realización, se especula con que podrá ser antes de fin de año.

Los 5 herederos de Maradona se pusieron de acuerdo en realizar la subasta

En el documento firmado por la jueza Tedesco del Rivero, expedido anoche a ultima hora, se especifica el motivo que esgrimieron los abogados de los herederos para realizar el remate: “para afrontar el pago de las cuantiosas deudas existentes y de gastos conservatorios del restante acervo cuya estimación se desprende de la planilla de gastos mensuales”.

“La subasta se realiza porque, tanto las casas como los autos, generaban gastos que tenían que afrontar los herederos de su propio bolsillo. Entonces se llegó a esta idea con el objetivo de convertir todo en dinero para que no genere deudas. Con respecto a los elementos de los containers pasa algo parecido. Se van a subastar distintas cosas para que, en vez de pagar por dos bauleras, entre todo en una”, explica otro de los letrados involucrados en el asunto.

En el final del escrito, la magistrada hace una salvedad importante. El dinero de lo que se remate no podrá ser dividido entre los herederos sino que podrá ser utilizado, sola y exclusivamente, para pagar deudas y gastos. Esto se debe a que, hasta febrero del 2022, existe una prohibición para utilizar el dinero de la sucesión, ya que aún no se resolvió la situación de al menos dos jóvenes que esperan sus respectivos ADN para saber si son hijos de Maradona.

