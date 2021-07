Macabro asesinato en Balvanera: mataron a un comerciante de 15 puñaladas e investigan a un ex empleado

Johancell, el local de la víctima, donde fue encontrado el cadáver.

Johan A., oriundo de Perú, con domicilio en Tres de Febrero, se había dedicado en los últimos años a la venta de accesorios para teléfonos con un local en la calle Boulogne Sur Mer al 500, zona de Balvanera. Vendía de forma mayorista y minorista fundas, cables, adaptadores, auriculares , tras registrarse en los rubros de telefonía de la AFIP en 2017. El año pasado conformó una sociedad junto a una mujer de su familia para operar el negocio.

No tendría antecedentes penales, pero tenía una historia conflictiva en los rojos fiscales. Arrastraba deudas de larga data con varios bancos, tenía alertas de la AGIP en su contra y varios juicios en trámite, así como una vieja serie de cheques sin fondo que nunca saldó. Había contratado una ART que fue rescindida por falta de pago.

Ayer domingo, a Johan A. lo encontraron muerto dentro de su propio local.

Ocurrió ayer poco después de las 17, luego de que su hermano menor alertara a la Policía de la Ciudad. Su hermano, que sospechaba estaba dentro del local, no respondía a los llamados. Un grupo de Bomberos tuvo que abrir la puerta por la fuerza. Allí estaba Johan, ya sin vida. Las heridas en su cuerpo podían verse a simple vista, un móvil del SAME constató el fallecimiento.

Así, intervino la división Homicidios de la fuerza, con un expediente a cargo del fiscal Martín López Perrando.

Un análisis posterior al cuerpo reveló que el comerciante fue asesinado de 15 puñaladas.

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad comenzó el relevamiento de cámaras para encontrar la fuga del posible asesino. Fuentes de la investigación aseguraron a Infobae que hay un sospechoso: un ex empleado de la víctima, de origen cubano. No se descarta un móvil económico detrás del crimen, una posible deuda. Sin embargo, no es la única hipótesis, ya que también se investigan las relaciones afectivas de Johan.

