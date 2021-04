Violento tiroteo en Garín: hay tres detenidos y un prófugo

Violento tiroteo entre delincuentes y policías en Garín

Este mediodía se produjo un violento tiroteo entre al menos cuatro delincuentes y agentes de la Policía en el barrio 24 de Febrero, conocido como Fonavi, en la localidad bonaerense de Garín. Por estas horas agentes de la Bonaerense junto a la Gendarmería desplegaron un fuerte operativo en la zona: buscan a un prófugo que se escondió entre los edificios tras el intercambio de disparos, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Según las primeras informaciones, el hecho comenzó esta mañana en la localidad de Tortugitas, cuando cuatro delincuentes a bordo de Volkswagen Bora concretaron un asalto. Personal policial fue alertado sobre el hecho y los interceptó. En ese momento se inició una persecución en la Panamericana y comenzaron los disparos. Los delincuentes descendieron en la bajada de Garín y frenaron el vehículo en la colectora pegada al barrio 24 Febrero.

La zona del incidente

Según las fuentes, los delincuentes se separaron. Uno de los sospechosos se lanzó a correr hacía el lado de la autovía mientras continuaba disparándose con la Policía. Sus cómplices se introdujeron dentro del barrio. Tras varios minutos de tensión debido al enfrentamiento a los tiros, el delincuente que intentó escapar a pie por la Panamericana, fue detenido con una herida de bala en el abdomen. Fue identificado como Claudio Piris, de 30 años.

Pocos minutos después, dos de sus compañeros también fueron arrestados cerca de la Torre Nº3: Diego Rau, de 24 años, y Pablo Marin. Los agentes también secuestraron una escopeta moosberg 1270.

El vehículo con el que concretaron al fuga

Mientras tanto, según indicaron fuentes policiales, resta atrapar a uno de los sospechosos. Debido a esta situación, el fiscal del caso, Maximiliano Mayo, titular de la UFI Nº18 de Malvinas Argentinas, ordenó un rastrillaje, con corte de calles internas en el barrio, para dar con el delincuente. Se les pidió a los vecinos permanecer en sus casas. El fiscal calificó el hecho como robo calificado, resistencia a la autoridad, lesiones y abuso de arma de fuego.

“Lo único que puedo contar es que llegaba de comprar y cuando estacioné sentí el impacto de bala en mi camioneta. No sé cómo salí de ahí adentro. No llegué a ver nada. Lo primero que intenté hacer fue cubrirme. Sé que los venían persiguiendo. Yo estacioné y ahí sentí el impacto de bala. Ellos siguieron tirándose, pero no salí de la camioneta hasta que vi que ya se habían ido. Acá nunca pasa nada. Estos hombres no eran de acá. Si no, no se meten en el barrio. El lugar es tranquilo”, contó Luis, un vecino del lugar, al canal de noticias TN.

