Un grupo armado asaltó un shopping en Morón: se llevaron joyas y dinero

Un grupo integrado por al menos cuatro delincuentes armados asaltó un local ubicado dentro de un shopping del partido bonaerense de Morón. Allí los asaltantes sustrajeron joyas, dinero en efectivo y elementos personales de los empleados.

El robo ocurrió por la tarde del viernes pasado en uno de los comercios del Plaza Oeste Shopping, ubicado en avenida Juan Manuel de Rosas al 600, frente a la Autopista Acceso Oeste.

Voceros policiales informaron a la agencia Télam que efectivos de la comisaría 7ma. de Morón acudieron al centro comercial tras un llamado al teléfono de emergencias 911 que alertó acerca de un robo dentro de uno de los negocios situados en el complejo.

Una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con dos empleadas, quienes relataron que en instantes previos, entre cuatro y cinco personas armadas ingresaron al local y las obligaron a dirigirse hacia la parte trasera del mismo.

Luego de asegurarse de que las trabajadoras no pudieran pedir ayuda, los ladrones aprovecharon para sustraer joyas y dinero en efectivo, además de elementos personales de ambas mujeres, para luego escapar, según informaron fuentes policiales.

La Policía le tomó declaración a las dos empleadas que sufrieron el robo

Las víctimas del asalto resultaron ilesas y aún no se había podido precisar el monto total del botín que se llevaron por los delincuentes, quienes hasta la tarde de este sábado permanecían prófugos. Se trataría de una cifra millonaria.

Luego de tomar conocimiento de este episodio, se abrió una causa que quedó en manos del fiscal Mario Ferrario, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Morón, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del shopping para intentar identificar a los asaltantes.

Este centro comercial reabrió a mediados de octubre pasado, luego de permanecer varios meses cerrados por las medidas de restricción que tomó el Gobierno para tratar de contener la pandemia del coronavirus.

Al igual que ocurrió con otros establecimientos de similares características, los locales fueron regresando a la actividad paulatinamente y bajo protocolos sanitarios específicos para evitar posibles contagios, aunque actualmente la gran mayoría de los negocios están funcionando.

En este contexto, también se volvieron a registrar algunos hechos de inseguridad en las cercanías de estos lugares, como el que ocurrió hace poco más de una semana, cuando dos motochorros golpearon y le dispararon a un hombre en un intento de robo en la puerta del shopping Alto Palermo.

En este caso, el episodio tuvo lugar en la avenida Santa Fe al 3200, cerca de las 17.10, cuando un hombre de 49 años descendió de un taxi y fue abordado por los ladrones, quienes lo golpearon para sacarle el reloj.

Los testigos del hecho de inmediato dieron aviso al 911. La víctima fue atendida en el lugar por personal del SAME, debido a que los ladrones lo habrían golpeado en la cabeza de un culetazo, pero como no contaba con lesiones de gravedad no tuvo que ser trasladado a un hospital.

La investigación en esta oportunidad quedó a cargo de la fiscal Marcela Sánchez, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°30, quien ordenó una copia de los videos de las filmaciones de las cámaras de seguridad al momento del hecho para intentar identificar a los sospechosos. En tanto, debido al modus operandi de los ladrones, los investigadores buscan determinar si la víctima estaba “marcada” o fue un hecho al azar.

