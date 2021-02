Video: una conductora embistió a un móvil municipal, quiso darse a la fuga y arrastró a un inspector durante tres cuadras

La mujer arrastró durante tres cuadras a un inspector

Sucedió el sábado 20 de febrero a las 11.30 am. Sobre la Avenida 24 de septiembre al 1300, en el barrio General Paz de Córdoba Capital, una conductora embistió a un móvil municipal. “Se quiso adelantar para estacionar y, con la parte trasera de su vehículo, embistió la parte delantera del nuestro”, explicó a Infobae el agente damnificado, identificado como Freddy Corso (37).

Según el relato de Corso, que se desempeña desde hace 15 años como inspector de transporte avocado al control de servicio público, luego del siniestro, la mujer descendió de su coche, pero se negó a presentar la documentación solicitada. “Empezó a poner excusas, hasta que terminó admitiendo que no tenía ni sus documentos personales ni los del auto que, dicho sea de paso, era de otra persona. En ese momento, le informo que no puede conducir sin papeles y que tiene que dejar el vehículo a disposición de la justicia. Primero me insultó a mí y a mis compañeros. Después nos dijo que no le arruináramos el día, porque era su cumpleaños ”, contó el agente a este medio.

Tras el intercambio, los empleados de tránsito convocaron a una grúa para arrastrar el vehículo y dejarlo bajo custodia. Sin escucharlos, la conductora volvió a subir a su coche, arrancó el vehículo -delante del cual estaba parado Freddy Corso- y lo arrastró durante tres cuadras sobre el capó del coche.

Ocurrió durante un control de tránsito en Córdoba

“Estuve tres cuadras colgado arriba del capó, a toda velocidad, poniendo en riesgo no solo mi integridad física y mi vida, sino la de terceros en el sector. Le pedí que frenara, pero ella giraba a toda velocidad zigzagueando, como queriéndome despedir, me gritaba: ‘Te voy a matar’ . En ese momento se me cruzó de todo por la cabeza. Por nuestro trabajo estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero nadie espera una reacción de ese tipo”, agregó el hombre que, de milagro, no perdió la vida. “Tengo algunas lesiones leves en la mano derecha y en las rodillas, producto del impacto”, dijo.

El episodio quedó registrado por los transeúntes y, rápidamente, se viralizó en las redes . Finalmente, luego de arrastrar a corso durante tres cuadras, la mujer paró la marcha e intentó darse a la fuga a pie.

René Canepari, subdirector de control de movilidad de la Municipalidad de Córdoba, contó La Nueva Mañana que los colegas de Freddy Corso llamaron al 107 y la Policía logró ubicar a la conductora y llevarla detenida por la fuerza . De acuerdo con el funcionario, si bien es común la evasión de los controles, en especial de taxis y remises ilegales, no suele ocurrir estas situaciones en vehículos particulares.

Desde el 1 de enero de 2021, el Gobierno aumentó el valor de las multas de tránsito en un 26 por ciento promedio. Con el incremento, las sanciones en la provincia de Buenos Aires pueden alcanzar hasta casi 96 mil pesos. Las contravenciones más graves tienen ahora un rango de entre 23.970 a 79.900 pesos. Entre las infracciones se incluye conducir sin la licencia habilitante, cruzar un semáforo con luz roja, circular a contramano y girar a la izquierda donde está prohibido.

También son considerados como incumplimientos graves conducir estando inhabilitado legalmente, no tener autorización para manejar en la categoría, circular sin patente y transitar en contramano. En la misma categoría se ubican la fuga o negación a suministrar documentación, falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), conducir alcoholizado y poseer el caño de escape libre.

Hay también infracciones con multas de montos menores, que van desde 3.995 a 7.990 pesos, como no exhibir la documentación exigible, circular con licencia de conducir vencida (dentro de los 6 meses), circular sin seguro y, en el caso de los motociclistas y acompañantes, circular si casco y estacionar en un lugar no permitido.





Seguí leyendo: