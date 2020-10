Detuvieron a un joven en Chascomús por golpear y abusar de su hijastra de 18 meses

El detenido tiene 20 años

Un caso atroz sacude por estas horas a la ciudad bonaerense de Chascomús. Un joven de 20 años fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de la beba de su novia, una nena de sólo 18 meses de vida . Pero no fue lo único le hizo. En el hospital donde revisaron a la menor, se descubrió que además la había golpeado salvajemente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió ayer después de que la mamá de la víctima, una joven de 22 años, saliera de su casa para ir a trabajar y dejó a la menor al cuidado de su novio, un hombre identificado como T.E.E . Fue en ese lapso que ocurrió lo peor.

Cuando la madre de la beba regresó a su vivienda, casi de inmediato el joven le contó que había sufrido un accidente en el que la menor se había lastimado. Pero trató de minimizarlo con una historia insólita. Al no tener mayores explicaciones, a T.E.E. se le ocurrió decirle a su novia que la bebita se había caído y que en ese momento supuestamente se había golpeado contra el perro de la casa. Nada más que eso. No ahondó en detalles ni le contó en qué circunstancias fue que cayó e impactó contra el animal. Hasta ese punto, la mamá de la nena no sospechaba siquiera lo que se escondía detrás.

Sin embargo, la mentira estaría por caer en cuestión de horas. La menor de repente comenzó a levantar fiebre y su estado de salud comenzó a deteriorarse. Preocupada, la mujer -madre de otra nena y de un varón- se dirigió un centro de salud cercano en Chascomús. Fue entonces que se enteró de lo peor.

Los médicos que la examinaron constataron que la menor de 18 meses tenía lesiones graves y nada tenían que ver con una simple caída como había explicado T.E.E.: según las fuentes consultadas por Infobae, la bebita tenía varios hematomas en el cuerpo de distinta consideración, una fractura en la novena costilla del lado derecho y luego de revisarle la zona genital, surgió que la niña tenía una contusión y sangre en la cavidad vaginal.

Inmediatamente se encendieron las alarmas y en el informe médico, los profesionales hicieron referencia a un posible “síndrome de maltrato infantil” y “sospecha de abuso sexual”. La joven madre, al enterarse del padecimiento de su pequeña de sólo un año y medio de edad, hizo la denuncia ante la justicia contra su pareja por abusar de la hija. Las lesiones ocasionadas por T.E.E. fueron serias y por eso, la beba tuvo que trasladada al Hospital de Niños de La Plata, donde permanece internada para poder recuperarse.

En cuanto a la investigación judicial, en la causa intervino la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, titular de la UFID No 9 de Chascomús, quien luego de las pruebas recolectadas ordenó la inmediata detención de T.E.E. bajo la acusación de abuso sexual y lesiones . La calificación del caso podría agravarse debido al vínculo que mantenía el imputado con su pareja y la menor abusada.

T.E.E. fue detenido en las últimas horas en su casa de la calle Inmigrantes Árabes al 645, tras un operativo llevado adelante por efectivos de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) del departamento de Dolores. Según precisó el diario local Infozona, los familiares de la bebita quisieron linchar al padrastro, pero los efectivos lograron evitarlo. Por ahora se espera que sea indagado por la fiscal Bertoletti Tramuja.

