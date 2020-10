Los vecinos de la nena asesinada en Tucumán buscan al sospechoso por la zona: “Si lo encontramos primero, lo liquidamos"

Este lunes, un grupo de vecinos participó de una manifestación durante el entierro de Abigail Riquel para pedir Justicia por la nena de 9 años asesinada en Tucumán (Télam)

“Le pido a las autoridades que tienen que buscarlo que se muevan, por favor. Para que mi hija tenga Justicia y ella descanse en paz”, dijo ayer ante las cámaras Pablo Riquel, el padre de Rocío Abigail, una nena de apenas 9 años que fue víctima de un abuso sexual y asesinada este fin de semana en un barrio humilde de San Miguel de Tucumán.

Abigail había salido de su casa el domingo para ir a jugar a lo de una amiga, pero nunca volvió. Siete horas después, tras la denuncia de sus padres, el cuerpo de la nena fue encontrado semienterrado entre montículos de tierra a 400 metros de su casa, en un descampado ubicado en las avenidas Francisco de Aguirre y Las Américas. Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que fue asesinada mientras su agresor abusaba de ella y que, si bien el violador intentó asfixiarla, finalmente la mató con varios golpes en la cabeza con un bloque de tierra dura .

La imagen de los amigos de Abigail Riquel en el entierro de la nena (@MarianaR31)

Los vecinos apuntaron directamente contra un sospechoso: un joven de 24 años que estaba detenido por un robo pero había quedado en libertad tres días antes del crimen. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el fiscal Ignacio López Bustos, que investiga el caso, está también tras el rastro de este hombre, identificado con las iniciales de J.G y apodado “Culón”. Varios testigos declararon que lo vieron caminar junto a Abigail a la hora en que el papá de la nena contó que la víctima se fue de la casa a lo de una amiga.

Este lunes a las 15, luego del velorio y entierro de la nena, del que participaron amigos y familiares con carteles en reclamo de Justicia, una decena de vecinos del barrio Villa Muñecas se reunieron y decidieron iniciar su propia búsqueda para dar con el sospechoso. “Lo buscaremos nosotros porque la Policía no lo va a hacer. Por su bien que se entregue porque si nosotros lo encontramos primero lo liquidamos” , aseveró Mario, un vecino de 40 años, en diálogo con el diario La Gaceta.

J.G., alias "Culón", es buscado intensamente por la policía de Tucumán

Si bien las autoridades de la fuerza aseguraron que se activaron los protocolos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, ni bien sus padres radicaron la denuncia por la desaparición, la familia de la nena y los vecinos de la zona criticaron duramente el accionar de la policía tucumana.

“Anduve desde la mañana hasta las cinco de la tarde que la encontraron. Fui a poner la denuncia en la 12 y el comisario me ha dicho que no me podía tomar la denuncia porque por ahí estaba en la casa de un amigo. Le dije que ya la había buscado por todos lados y le dije si no me toman la denuncia por favor acérquense y búsquenmela, yo ya no puedo. Ahí se acercaron dos, anduvieron media hora y se fueron”, contó el padre de Abigail, entre lágrimas, en un canal local. “Cuando volví a la comisaría a pedir una explicación me dijeron que no tenían móviles y los oficiales ya estaban cansados. Les pedí por favor que la busquen y el oficial me dice: ‘Si nosotros no hacemos nada por qué no va a buscarla usted’. Así me ha contestado el hijo de puta”, agregó el hombre, que definió a su hija cómo “una chica muy divertida, muy tranquila, que jugaba con su hermanito y otros chicos vecinos”.

Rocío Abigail Riquel tenía 9 años

El crimen provocó la reacción violenta de los vecinos y amigos de la familia Riquel, quienes prendieron fuego la casilla donde vive la madre del sospechoso y, de acuerdo al testimonio de los habitantes del barrio, había quedado casi abandonada luego del crimen. El secretario de Seguridad de Tucumán, Luis Ibañez, dijo que horas antes del hallazgo del cuerpo de la niña, la mujer había denunciado a su hijo porque le robó una suma de dinero que, ahora se cree, está utilizando ahora para esconderse.

“El viernes por la noche se quiso ahorcar, amenazaba siempre a su mamá y se drogaba mucho. Nunca le tuve confianza porque vivía drogado. Tenía miedo de que le pasara algo a mi hija de tres años”, contó una vecina sobre el sospechoso a medios tucumanos.

La autopsia reveló que Abigal Riquel habría sido abusada sexualmente y asesinada a golpes (Télam)

Mientras tanto, la Justicia ya dispuso una orden de captura contra el acusado, que podría ser imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio criminis causae“. Una fuente con acceso al expediente adelantó a este medio que un abogado llamó al Ministerio Público Fiscal de Tucumán para avisar que se pondrá a disposición de la Justicia en las próximas horas.

"Le doy gracias a los vecinos por estar con nosotros en un momento así. Por ayudarnos a buscar bajo el rayo del sol a mi hijita y por cada uno que compartió la foto de ella para intentar localizarla. Gracias por no dejarnos solos”, dijo también entre lágrimas Sofia Coman, la madre de la nena.

