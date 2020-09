Video: dos motochorros le pusieron un cuchillo en el cuello a un nene de 5 años para robar un teléfono celular

Robo amenaza con cuchillo a niño en Mar del Plata





El viernes por la tarde, Alejandro Medina y su esposa Estefanía notaron que el clima en el barrio San Cayetano de Mar del Plata estaba espléndido y decidieron ir con su hijo Yahir, de 5 años, a pasar la tarde en la vereda.

No imaginaban que en cuestión de unas pocas horas la familia sería víctima de un robo por parte de dos motochorros y que encima tendrían que presenciar la imagen de ver al pequeño Yahir con un cuchillo sobre el cuello, amenazado por uno de los delincuentes.

“Habíamos salido para pasar la tarde, tomar unos mates y escuchar música un rato. El día estaba lindo y siempre que hay ese clima tratamos de sacar a pasear a nuestro hijo al aire libre un rato”, le explicó Medina a Infobae en una conversación telefónica.

Cerca de las 17, el propio padre de la familia había notado que unos jóvenes merodeaban la zona. Al menos dos de ellos estaban en una moto.

Alejandro Medina y su hijo Yahir

Mientras la tarde transcurría con normalidad, la familia recibió la visita de Denise, una amiga de Estefanía, que se quedó charlando y compartiendo la tarde con sus vecinos a unos pocos metros de la esquina. Justo cuando a las 17.45 Alejandro decidió cruzar la calle para ir a su casa a buscar más yerba mate aparecieron los asaltantes.

“Se ve que nos venían tanteando para robarnos en el momento que esperaban. Porque es demasiada casualidad que justo nos robaron cuando yo me fui para mi casa y estaban solo mi esposa y su amiga con el nene ”, analizó Medina.

“Los dos vinieron por atrás, por Rivadavia. Ahí, uno se bajó de la moto y se fue adonde estaba Yahir, que estaba jugando con el celular. Le pusieron el cuchillo en el cuello y le sacaron el teléfono a él y a la amiga de mi esposa. También nos robaron unos parlantitos para escuchar música”, se lamentó.

Medina no llegó a presenciar el robo, pero una vez que volvió a la escena y se enteró de lo que había ocurrido, salió disparado en la búsqueda de los ladrones, con la intención de hacer justicia por mano propia. “Mi esposa y yo los conocemos a estos pibes. Son del barrio La Herradura. Siempre ellos roban en nuestro barrio. Lo hacen por toda la zona. Hacen 20 cuadras, van a un barrio y le roban el celular a alguien, así lo repiten cada 20 cuadras en diferentes lugares y después vuelven a La Herradura y juntan todo lo robado”, detalló.

Medina aseguró que pese al ofrecimiento de la Comisaría 12ª del barrio Jorge Newbery, durante el fin de semana optó por no presentar una denuncia.

“Estaba tan caliente que los quería ir a buscar yo. No puede ser que le pongan un cuchillo en el cuello a mi hijo por un celular. Hoy ya estoy más tranquilo y tengo un turno para ir a las 14.30 a la comisaría”, afirmó el padre del niño.

La esquina del barrio San Cayetano de Mar del Plata, donde ocurrió el robo

Infobae constató también que efectivos de la Comisaría 12ª volvieron a contactar a la familia para que se radique la denuncia y se pueda salir a buscar a los delincuentes.

Asimismo, en el transcurso de las últimas horas se pudo rescatar el material de una de las cámaras de seguridad del barrio y pudo verse cómo ocurrieron los hechos.

En las imágenes se ve cómo está el niño entre su madre y la amiga de ella y en un momento desciende un ladrón de la moto y lo increpa con un arma blanca.

Lo más doloroso para la familia es que el episodio del viernes ni siquiera fue el primer ataque de ladrones que Yahir tuvo que padecer en sus 5 años de vida: “Hace dos años, cuando él tenía 3, nos pasó algo parecido. Íbamos caminando por la calle y de repente se nos pusieron adelante tres pibitos. Yo ahí me adelanté, amenacé como si tuviera un arma en el cinturón y me planté. Y ahí dijeron que se habían confundido de persona, que estaba todo bien, no sé qué cosa”.

De tal modo, Medina advirtió que en el transcurso de los meses de la pandemia por coronavirus, el fenómeno de la inseguridad en los barrios humildes de Mar del Plata creció. “Cada vez está peor todo. Pero lo más preocupante no son sólo los robos sino que haya pibes que por robar un celular sean capaces de ponerle un cuchillo a un nene de 5 años. Está todo muy mal ”, se quejó Medina.

