Video: una mujer fue asaltada junto a su hija de cuatro años en Isidro Casanova

El testimonio de una mujer que fue victima de un robo en Isidro Casanova

Una mujer fue asaltada y amenazada mientras volvía caminando a su casa junto a su hija de cuatro años en la localidad de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza.

El hecho se produjo el miércoles por la tarde cuando Melisa Souto, una pastora evangélica de 30 años, decidió salir a hacer compras a un comercio cercano a su casa junto a Daniela, su pequeña hija de cuatro años. Mientras volvía caminando de la mano de la nena, un Chevrolet Corsa negro con dos personas a bordo la interceptó en la esquina de Lavalleja y Paula Albarracín, del barrio San Carlos.

En ese momento, uno de los pasajeros bajó del vehículo, le aseguró que estaba armado y le exigió sus pertenencias. “Yo venía con mi nena charlando. En eso frena el auto, baja un muchacho, se agarra la cintura y me dice ‘dame el celular o te pego un tiro’”, relató esta mañana Melisa, en diálogo con el canal TN. “Puse a la nena detrás mío y escondí el celular y ahí es cuando me sacó la cartera”. En el bolso que le sacaron, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, habían mil pesos en efectivo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada a media cuadra. La mujer caminó entonces hasta su casa y por la tarde se dirigió a la comisaría 5ª para hacer la denuncia. La causa quedó ahora en manos de la UFI Nº5 de La Matanza, a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede.

Melisa, que vive a cuatro cuadras del lugar donde fue asaltada, aseguró que los hechos de inseguridad aumentaron en el último tiempo. “Los patrulleros se caen a pedazos, echan humo, no tienen recursos. No digo que no estén trabajando pero no dan abasto. Es lamentable”, expresó.

El robo se produjo a cinco cuadras de la esquina Castañón y Concejal Luis Alberto Settino, el lugar donde hace poco más de una semana fue asaltada Nadia Riveros, de 22 años, quien perdió un embarazo de cinco meses de gestación luego de ser brutalmente golpeada por un grupo de delincuentes que también hirieron a su madre, Romina Alejandra Rivero, con un balazo en su pierna.

Nadia y su mamá habían salido a una consulta médica porque la joven no se sentía bien cuando fueron abordadas por tres delincuentes que los agredieron a golpes y culatazos y escaparon a toda velociad en su auto, también un Chevrolet Corsa. El caso es investigado por el fiscal Gastón Bianchi, a cargo de la UFI Nª3 del Departamento Judicial La Matanza. Todavía no hay detenidos.

Nadia Riveros fue asaltada hace una semana en el mismo barrio y perdió un embarazo de cinco meses a causa de los golpes de los delincuentes

“Iba a ser una nena”, le dijo Romina a Infobae, “se iba a llamar Catalina”. “Mi hija ahora está destruida, muy triste. Necesita contención y no quiere hablar con nadie. La acompañaremos para que se recupere lo antes posible. No tiene mucha relación con el padre de la nena”, aseguró la mujer. “La situación del barrio es muy compleja. Está todo muy picante, mucha inseguridad”.

En esa misma localidad, Isidro Casanova, los vecinos, cansados de los delitos, colocaron a principios de julio un pasacalle con una advertencia dirigida a los delincuentes del barrio Atalaya: “Rastrero, si venís al barrio a robar, olvidate, no llamamos a la Policía. Arreglamos nosotros”.

“Es para pegarles un susto. No me voy a poner a hacer justicia por mano propia, tengo nietos y si mato a alguien, va a venir a darme el vuelto. Y yo no voy a estar pero mi marido y mis hijos se van a tener que ir a la mierda”, contó a este medio Elizabeth, una de las mujeres que por estos días se organiza junto a sus vecinos para intentar contener la inseguridad de la zona.

SEGUÍ LEYENDO:

“Iba a ser una nena”: el dolor de la madre de la joven que perdió su embarazo tras un robo y la pericia que será clave

“Son los malos”: dos nenes de tres años quedaron en medio de una violenta entradera en La Plata