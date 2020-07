“Me contacta por mi trabajo, a mi número, para un encuentro. Pudimos hablar lo más bien. Después decide volver a llamarme y quedamos para un segundo encuentro. Ahí me cuenta que había sido violado a los ocho, que violó a su hermano . Que tenía una notebook, donde me mostró videos. Se retiró del lugar y yo decido no volver a verlo y no quise volver a tener contacto”, comenzó a relatar la mujer.