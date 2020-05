Carral desarmó el recurso de la defensa de Lagostena al defender la sentencia de los jueces del Tribunal Oral. “Estimaron que dada la actitud que demostró Lagostena durante la relación con Érica (“patológicamente controladora”), era escasamente creíble que Soriano haya salido del domicilio después de la discusión y no la hubiera llamado; como también fue inexplicable que no se preocupara al conocer que Érica no había llegado a Villa Adelina o haya demorado en hacer la denuncia. Que, en cambio, se recostase a descansar sin atender los teléfonos. El tribunal, recordó que Lagostena fue el mismo que habitualmente chequeaba los horarios de su pareja, para confirmar que no le mentía, le revisaba los mails y el teléfono”.