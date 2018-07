Ahí, me dijo que estaba quebrado, que no tenía un peso: me pidió que le pague por su testimonio. Me negué. Pidió trabajo en la editorial Perfil, si no había plata por su palabra: se ofreció a trabajar de sereno en el estacionamiento de la editorial. Le dije que lo veía como algo altamente improbable, por decirle algo. Tuve que pagar el café de todas formas, pero logré convencerlo. El reportaje sería en pocos días tras un contacto con su abogado defensor. Lagostena llegó con Carla, una sorpresa: no había mencionado en el café que estaba en una nueva relación.