También el jefe de Policía Víctor Sarnaglia buscó establecer empatía con los vecinos: “La situación de inseguridad en el departamento La Capital no da para más”. En Aire Digital de Santa Fe afirmó: “La protesta a mí me ayuda. Eso necesitamos. No podemos esconder la basura bajo la alfombra. Espero que los que me tienen que dar más presupuesto escuchen”.