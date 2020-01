“Lo único que puedo decir es que me siento usado, pisoteado y humillado por un hijo de puta como A.A. Lo digo así. Lo conozco de trabajar ahí conmigo. De verlo y haber sido un pedazo de pelotudo y haberme puesto en este lugar en el que me puso. Me partió el corazón y me pisoteó y no lo esperaba de él”, afirmó V.G. en su indagatoria. “No tengo palabras para decir lo que me hicieron. Lo que me humillaron y me trataron como un delincuente y yo no me merezco esto, nadie se merece esto, no me merezco pasar dos años en un calabozo, ¿dónde voy a conseguir laburo después?”. “Solamente quiero dejar en claro que ese día solamente ayudé a una persona que me pidió una mano para mover unas cajas las cuales eran pesadas y que realmente desconocía su contenido y su peligrosidad. Cabe aclarar que en caso de que hubiese sabido su contenido hubiese negado mi ayuda rotundamente”, añadió.