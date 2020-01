Las denuncias empezaron a partir desde su entorno cuando se cumplían los plazos de devolución y Pandolfo no estaba en condiciones de cumplir lo convenido. "Ahora el dinero de mis clientes y amigos no está disponible, pero lo van a tener. No me voy a quedar con plata de nadie”, se defendió el año pasado, cuando el caso salió a la luz.