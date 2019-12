Las palabras de la víctima sirvieron para que la Justicia comience a armar el rompecabezas de las violaciones. “Empezó a abusar de mí desde que tenía 8 años. Antes se lo hacía a mi hermana que es más grande. Primero eran besos y me tocaba pero cuando cumplí los trece años y tuve mi primera menstruación empezó a penetrarme. Cuando todo empezó, él nos llevaba a un campito. Es un lugar que se encuentra saliendo de Curuzú, por la ruta 119, camino al cruce con la ruta 126. En ese lugar el guardaba cartones y sábanas negras que previamente había llevado. También lo hacía en mi casa donde vivíamos todos juntos. Me daba pastillas antes para que me relajara según me decía y también me daba anticonceptivas”, dijo la víctima en más de una oportunidad, primero ante la policía y luego frente a las psicólogas.